Украинские военные высадились в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Местные сообщали о бое на мысе Тарханкут с применением авиации.

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Деталі операції ГУР МО

Ночью 24 августа украинская разведка на лодках высадилась на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Военные провели операцию в оккупированном Крыму, в ходе которой вступили в бой с оккупантами.

Во время атаки противник понес потери, украинцы же оставили оккупированный полуостров в полном составе. ГУР заявили об уничтожении личного состава и вражеской техники. В ходе спецоперации бойцы установили в Крыму украинский флаг.

Украинские Силы Обороны и дальше будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы,

– заверили в ГУР.

В разведке добавили, что все поставленные задачи бойцы выполнили. Операция организована ГУР совместно с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.

Установка флага Украины в Крыму: смотрите видео

Оккупационные власти же не спешат комментировать операцию Украины, несмотря на массовые сообщения местных. Очевидно, у россиян снова "все по плану". Захватчики заявили лишь об "уничтожении боеприпасов по установленному графику".

Оккупантам в Крыму совсем неспокойно