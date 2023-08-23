Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник, отметив, что это большой шаг вперед. Отметим, что после взрыва в небо поднялся столб дыма.

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"Очень-очень хороший результат. Даже минус один комплекс – это очень много и большой шаг вперед. Крымский полуостров в части прикрытия лучше защищен, чем Москва", – подчеркнул военный эксперт.

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Он отметил, что во временно оккупированном Крыму система оккупантов очень плотная. Важно и то, что уничтожен не только российский комплекс, но и личный состав.

Ведь С-400 – очень сложная машина. Поэтому, чтобы подготовить качественно его операторов, нужно потратить много времени и очень много финансовых ресурсов.

Главное, что долетело. Главное, что есть результат и мы должны его действительно приветствовать,

– отметил Петр Черник.

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