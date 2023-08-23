Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник, отметив, что это большой шаг вперед. Отметим, что после взрыва в небо поднялся столб дыма.
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"Очень-очень хороший результат. Даже минус один комплекс – это очень много и большой шаг вперед. Крымский полуостров в части прикрытия лучше защищен, чем Москва", – подчеркнул военный эксперт.
Что известно об уничтожении С-400 оккупантов в Крыму: смотрите видео
Он отметил, что во временно оккупированном Крыму система оккупантов очень плотная. Важно и то, что уничтожен не только российский комплекс, но и личный состав.
Ведь С-400 – очень сложная машина. Поэтому, чтобы подготовить качественно его операторов, нужно потратить много времени и очень много финансовых ресурсов.
Главное, что долетело. Главное, что есть результат и мы должны его действительно приветствовать,
– отметил Петр Черник.
Взрывы в Оленевке: что известно
- 23 августа около 10:00 на временно оккупированном полуострове в селе Оленевка было громко. Там раздался мощный взрыв. В сети писали, что слышали не менее 7 взрывов.
- Впоследствии в украинской разведке заявили, что Силы обороны уничтожили вблизи мыса Тарханкут вражеский комплекс С-400 "Триумф". Это российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия. Там уничтожена не только сама установка, но и установленные на ней ракеты, а также личный состав. В ГУР МО показали поразительное видео, как горит вражеский С-400.
- Местная так называемая "власть" до сих пор не прокомментировала произошедшее в Оленевке. Российское МЧС в Крыму первоначально заявило, что дым у мыса – это якобы "возгорание сухой травы". Однако через несколько минут это сообщение удалили.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что на полуострове было уничтожено "визитную карточку" российских средств ПВО. Он добавил, что теперь желающих приобрести у страны-агрессора это ПВО будет гораздо меньше.