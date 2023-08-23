Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що це великий крок уперед. Зазначимо, що після вибуху у небо піднявся стовп диму.

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"Дуже-дуже хороший результат. Навіть мінус один комплекс – це дуже багато й великий крок уперед. Кримський півострів у частині прикриття краще захищений, ніж Москва", – наголосив військовий експерт.

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Він зауважив, що в тимчасово окупованому Криму система окупантів дуже щільна. Важливо й те, що знищений не лише російський комплекс, але й особовий склад.

Адже С-400 – дуже складна машина. Тому, щоби підготувати якісно його операторів, треба витратити багато часу та дуже багато фінансових ресурсів.

Головне, що долетіло. Головне, що є результат і ми маємо його направду вітати,

– зауважив Петро Черник.

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