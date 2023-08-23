Местные телеграм-каналы утверждают, что взрыв прогремел в селе Оленевка в Черноморском районе Крыма. Оккупационные власти традиционно не комментируют "хлопок" на полуострове, передает 24 Канал.

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В Оленевке раздался мощный взрыв

В Оленевке 23 августа раздался мощный взрыв. После этого в небо взвился густой столб дыма. Что стало причиной взрыва – пока неизвестно.

В Крыму раздался взрыв / Фото из соцсетей

Ссылаясь на собственные источники, телеграм-канал "Крымский ветер" утверждает, что взрывы прогремели на российском военном объекте, расположенном на мысе Тарханкут. Пока неизвестно, какую технику там могли держать российские захватчики, поскольку в последнее время в Оленевке появлялось "много нового".

Отметим, что оккупационные власти пока никак не комментировали взрывы в Оленевке. Поэтому информация, обнародованная в сети, еще требует подтверждения.

Смотрите на карте, где расположена Оленевка

В сети сообщают, что в Оленовке раздалось по меньшей мере 7 взрывов. По предварительным данным, были поражены российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Тарханкуте.

Российское ПВО ослепло в этом секторе,

– метко прокомментировали "хлопок" в Крыму в сети.

Интересно, что российское МЧС пыталось оправдать задымление в Оленевке. Они заявили, что там загорелась сухая трава, однако через несколько минут эту публикацию удалили.

Местные сообщают, что после взрывов в сторону мыса Тарханкут и дальше на Север полетели 4 истребителя. Тем временем оккупационные власти продолжают делать вид, что "ничего не произошло".

Смотрите на карте, где расположен мыс Тарханкут

В ГПСУ точно прокомментировали "хлопок"

В Госпогранслужбе прокомментировали "хлопок", который "расцвел" во временно оккупированном Крыму.

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Подгорел ваш "бастион",

но это всего полдела,

– метко отреагировали на взрывы в Оленевке в ГПСУ.

Вероятно, возле мыса Тарханкут могли поразить береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион". В частности об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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