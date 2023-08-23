Местные телеграм-каналы утверждают, что взрыв прогремел в селе Оленевка в Черноморском районе Крыма. Оккупационные власти традиционно не комментируют "хлопок" на полуострове, передает 24 Канал.
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В Оленевке раздался мощный взрыв
В Оленевке 23 августа раздался мощный взрыв. После этого в небо взвился густой столб дыма. Что стало причиной взрыва – пока неизвестно.
В Крыму раздался взрыв / Фото из соцсетей
Ссылаясь на собственные источники, телеграм-канал "Крымский ветер" утверждает, что взрывы прогремели на российском военном объекте, расположенном на мысе Тарханкут. Пока неизвестно, какую технику там могли держать российские захватчики, поскольку в последнее время в Оленевке появлялось "много нового".
Отметим, что оккупационные власти пока никак не комментировали взрывы в Оленевке. Поэтому информация, обнародованная в сети, еще требует подтверждения.
Смотрите на карте, где расположена Оленевка
В сети сообщают, что в Оленовке раздалось по меньшей мере 7 взрывов. По предварительным данным, были поражены российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Тарханкуте.
Российское ПВО ослепло в этом секторе,
– метко прокомментировали "хлопок" в Крыму в сети.
Интересно, что российское МЧС пыталось оправдать задымление в Оленевке. Они заявили, что там загорелась сухая трава, однако через несколько минут эту публикацию удалили.
Местные сообщают, что после взрывов в сторону мыса Тарханкут и дальше на Север полетели 4 истребителя. Тем временем оккупационные власти продолжают делать вид, что "ничего не произошло".
Смотрите на карте, где расположен мыс Тарханкут
В ГПСУ точно прокомментировали "хлопок"
В Госпогранслужбе прокомментировали "хлопок", который "расцвел" во временно оккупированном Крыму.
В Крыму аттракцион и новые забавы
Подгорел ваш "бастион",
но это всего полдела,
– метко отреагировали на взрывы в Оленевке в ГПСУ.
Вероятно, возле мыса Тарханкут могли поразить береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион". В частности об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Горячий сезон" в Крыму: последние новости
- Вечером 22 августа в Крыму слышали звуки взрывов у Крымского моста. Местные жители сообщали о звуках, похожих на работу ПВО. Тем временем оккупанты перекрыли движение по мосту и пытались оправдать взрывы традиционными "учениями".
- Днем 22 августа оккупанты также перекрывали движение по Крымскому мосту. Местные жаловались на звуки выстрелов из автоматов, однако оккупационные власти решили замолчать происшествия и никак не комментировали взрывы.
- Неспокойно в Крыму было и 12 августа. Тогда на Крымском мосту дважды было "беспокойно", раздавались мощные взрывы и поднимался дым. Российские захватчики оправдывали это "специальным дымовым занавесом" и традиционно обвиняли Украину в атаке.