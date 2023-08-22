Оккупанты перекрыли движение авто по Крымскому мосту. А в Севастополе в центральной части города были слышны громкие выстрелы.

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Проблем у моста будет все больше

Пока причины такого беспокойства не известны. Однако перекрытие движения автомобилей на Крымском мосту уже никого не удивляет.

В последнее время с Крымским мостом что-то происходит. Его постоянно перекрывают и отправляют на "карантин". Таким образом, подтверждение находят слова представителя ГУР Андрея Юсова о том, что Крымский мост имеет плохое здоровье, и надежд и оснований для того, чтобы оно улучшилось уже нет. Напротив, его проблемы будут расти.

Приключения с Крымским мостом