Оккупанты перекрыли движение авто по Крымскому мосту. А в Севастополе в центральной части города были слышны громкие выстрелы.
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Проблем у моста будет все больше
Пока причины такого беспокойства не известны. Однако перекрытие движения автомобилей на Крымском мосту уже никого не удивляет.
В последнее время с Крымским мостом что-то происходит. Его постоянно перекрывают и отправляют на "карантин". Таким образом, подтверждение находят слова представителя ГУР Андрея Юсова о том, что Крымский мост имеет плохое здоровье, и надежд и оснований для того, чтобы оно улучшилось уже нет. Напротив, его проблемы будут расти.
Приключения с Крымским мостом
- Этим летом Керченскому мосту могут позавидовать все голливудские актеры. Потому что вряд ли им пришлось такое количество раз сниматься в экшене, как выпало на долю "незаконной конструкции".
- В июле визит "хлопка" повредил дорожное полотно моста. В СБУ признали, что это их руки дело. Мост атаковали морскими дронами.
- По словам украинской разведки, после этой атаки Крымский мост нуждается в капитальном ремонте. Пользоваться им небезопасно как для транспорта, так и для гражданских лиц.
- 12 августа в районе временно оккупированного Керча и Крымского моста раздавались взрывы. По словам оккупационных властей, российская ПВО отражала "ракетную атаку" на мост. Однако, вероятно, это была атака дронов. Как следствие, на Крымском мосту – "минус два пролета".
- Во время ликвидации последствий "прилетов" 12 августа 1600 года авто оказались в пробке.
- Из заявлений ГУР следует, что уменьшения дозы приключений в жизни Крымского моста ждать не стоит. Его будет "трясти" до тех пор, пока у россиян не останется никакого другого выхода, как демонтировать свою "гордость", пока не будет достигнута цель поставленая президентом Зеленским
- Напомним, глава СБУ Василий Малыш поделился подробностями первой атаки на мост в октябре 2022 года.