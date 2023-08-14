Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что автомобили будут стоять там часами. К слову, автомобильный мостовой переход Крымского моста работает с ограничениями, а транспорт двигается только невредимой дорогой.

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"Нужно понимать, что задача уничтожить Керченский мост поставлена и она будет реализована", – подчеркнул политтехнолог.

Он уверен, если было уже несколько успешных попыток, то будут и следующие. До тех пор, пока незаконная переправа не будет полностью уничтожена и ею будет невозможно передвигаться. Это следует понимать особенно тем, кто до сих пор сидит на временно оккупированном полуострове или собирается туда ехать.

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Тизенгаузен убежден, что Крымского моста не станет в краткосрочной перспективе. А то, что его постоянно закрывают – это хорошо, ведь это усложняет логистику оккупантов.

Также политтехнолог считает, что будут продолжаться попытки уничтожить Чонгарский и Генический мосты. Туда прилетает довольно точно – дыры прямо в центре переправ.

Делают все верно. Обрезают логистику, существенно усложняют перемещение, подпитку Южной группировки российских войск. Россияне ничего с этим поделать не могут,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

"Все будет"

В настоящее время оккупанты заблокировали проход судов под Крымским мостом. Потому из портов Азовского моря враг ничего не вывозит.

"Эту задачу, в частности, решили. Очень правильное решение", – добавил политтехнолог.

Россияне нарастили экспорт своей нефти из портов в Черном море. Однако сейчас растут цены на страхование, поэтому многие думают – заходить ли туда.

По мнению Тизенгаузена, чтобы полностью там прекратить торговлю врага, нужно несколько инцидентов. К примеру, как повреждение надводным дроном подсанкционного российского танкера SIG.

"Там достаточно объектов, которые можно поражать. Понятно, что россияне каждый раз пытаются как-то обезопасить от беспилотных катеров. Но наши специалисты говорят: "Все будет, подождите", – подчеркнул политтехнолог.

Взрывы на Крымском мосту 12 августа