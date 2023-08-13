Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что Украина не знает о последствиях взрывов на Крымском мосту. Поскольку россияне применили задымление, чтобы скрыть повреждение переправы, пишет 24 Канал.
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Какие последствия взрывов на Крымском мосту
Задымление применялось еще со времен Второй мировой войны. Это маскировка. В этом случае не знаем, что происходит. Возможно, они обучение какие-то проводят. Пока не могу сказать, что происходит,
– заявил Юрий Игнат.
Представитель предположил, что, вероятно, спутниковые снимки больше расскажут, есть ли там разрушения.
"Не просто так перекрывают движение", – добавил спикер Воздушных сил ВСУ.
По его словам, подобные инциденты в оккупированном Крыму, вероятно, будут происходить и дальше, а, возможно, и участятся.
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Очередные взрывы на Крымском мосту
- Посреди дня 12 августа на Крымском мосту раздались взрывы. Там в небо поднялся дым. Оккупационная так называемая "власть" заявила о якобы "успешной работе ПВО".
- Мониторинговые телеграм-каналы написали об атаке неустановленных дронов. Российское минобороны заявило о якобы атаке ракетой С-200, которую, мол, они сбили (хотя сбить ее фактически невозможно).
- Впоследствии ориентировочно в 15:06 12 августа взрывы прогремели снова в районе Керчи. Тогда россияне снова сделали "дымовой занавес", чтобы не показывать последствия прилетов. Далее движение по мосту перекрывали на несколько часов, там образовалась пробка более чем на тысячу автомобилей.
- Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман объяснял, что в результате предыдущего "хлопка" на фотографиях не было повреждения сверху моста. Если и в этот раз атаковали надводные дроны, то последствия должны быть похожими.