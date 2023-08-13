Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что Украина не знает о последствиях взрывов на Крымском мосту. Поскольку россияне применили задымление, чтобы скрыть повреждение переправы, пишет 24 Канал.

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Какие последствия взрывов на Крымском мосту

Задымление применялось еще со времен Второй мировой войны. Это маскировка. В этом случае не знаем, что происходит. Возможно, они обучение какие-то проводят. Пока не могу сказать, что происходит,

– заявил Юрий Игнат.

Представитель предположил, что, вероятно, спутниковые снимки больше расскажут, есть ли там разрушения.

"Не просто так перекрывают движение", – добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

По его словам, подобные инциденты в оккупированном Крыму, вероятно, будут происходить и дальше, а, возможно, и участятся.

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Очередные взрывы на Крымском мосту