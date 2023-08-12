Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал взрывы в оккупированном Крыму, в том числе на Крымском мосту. Детальнее о значении атак на Крым читайте дальше в материале.

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Ракеты или дроны: что известно об атаке по Крымскому мосту

В субботу, 12 августа, около 13:00 в оккупированном Крыму снова расцвел "хлопок". В частности, в районе Керчи и Крымского моста раздавались мощные взрывы.

Более того, над Крымским мостом заметили огромные клубы дыма. Известно, что движение по мосту оккупанты временно перекрыли. Также сообщается, что перед этим в районе Керчи работала российская ПВО.

Как уверяют оккупанты, якобы в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты, а сам Крымский мост не поврежден.

В то же время стали известны и причины задымления – оккупанты утверждают, что испугались за мост, а потому "специальными службами был поставлен дымовой занавес".

Это, по мнению россиян, должно оградить мост от попадания ракет. В минобороны России заявили, что ВСУ якобы атаковали мост зенитной управляемой ракетой С-200, переработанной в ударный вариант.

По их словам, ракета была "своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе". Впрочем, все же раздаются и предположения от западных аналитиков, что никаких ракет на самом деле не было, и, скорее всего, мост снова атаковали морские дроны.

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Почему важно уничтожить Крымский мост

Россия использует незаконную конструкцию под названием "Крымский мост" для переброски военной техники и живой силы на южный фронт в Украине.

Первые взрывы на мосту прогремели еще в октябре 2022 года. И уже позже, в июле 2023 года, глава СБУ Василий Малюк намекнул, что это была работа наших спецслужб.

17 июля 2023 года в результате атаки надводных дронов на Крымском мосту также были разрушены два пролета. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост – цель, которая должна быть нейтрализована.

Поэтому "хлопок" в районе Керченского пролива точно будет продолжаться. В общем, стоит обратить внимание на постепенное уничтожение логистики врага вокруг Крыма.

Кроме атак на Крымский мост, ВСУ недавно наносили удары по Чонгарскому мосту и мосту в районе Геническа, что по сути уничтожает логистику врага из Крыма на материковую часть Украины.

Особенно важно повреждать именно железнодорожную логистику, ведь отсталые россияне до сих пор полагаются именно на железнодорожные перевозки своих военных грузов.

Какие результаты дает уничтожение логистики врага

Такое повреждение логистики в сочетании с давлением на фронте уже имеет свои последствия для россиян, отражающиеся на линии фронта.

В частности, британская разведка уверяет, что россияне перебросили десантные войска из Херсонской в Запорожскую область. Это свидетельствует об отчаянии и ослаблении резервов.

Как отмечается в сводке разведки, оккупанты передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова.

Таким образом, россияне стремятся оттянуть истощенные 70-й и 71-й мотострелковые полки для восстановления. То есть, переброска десантников в район Орехова – это не подкрепление.

Но здесь есть главная деталь – аналитики уверены, что такая переброска сил оккупантов сделает оборону России на левом берегу Днепра в Херсонской области слабее.

Недавно Институт изучения войны уверял, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров в районе Казачьих Лагерей.

Более того, оккупанты жалуются, что якобы украинская ДРГ накануне совершила ограниченный рейд против колонны российской бригады на участке трассы в районах Раздольного и Вольного, что примерно в 8 километрах южнее Новой Каховки.

Там для оккупантов далеко не все спокойно. Но они вынуждены снимать силы и бросать на Запорожское направление, чтобы удерживать позиции там.

Как давление ВСУ ослабляет оккупантов

И вот теперь Институт изучения войны уверяет, что именно наступательные действия ВСУ заставили российских оккупантов передислоцировать свои силы в западной части Запорожской области.

Аналитики добавляют, что из-за такой деградации сил российской армии возникает возможность для любого прорыва ВСУ, который может стать решающим.

То есть, переброс оккупантов из Херсонской области в Запорожскую показывает, как наспех оккупанты пытаются усилить свои позиции в районе Орехова.

В то же время, отсутствие оперативных резервов у россиян означает, что командованию оккупационной армии придется проводить больше так называемых "боковых" передислокаций.

Поэтому аналитики уверены, что применение такой практики по проведению боковых передислокаций на ключевые участки фронта в Украине может еще больше ослабить оборонительные рубежи оккупантов в целом.

В таком случае вся их выстроенная оборона, по меньшей мере, начинает трансформироваться. Кроме того, постоянные переброски также истощают остатки резервов, которые все еще есть у России, что может сыграть на руку ВСУ.

Не только мост: Крым массированно атаковали дронами

На самом же деле в Крыму сегодня было громко еще с ночи. Около 2 ночи во временно оккупированной Феодосии в Кировском районе на востоке полуострова раздались взрывы.

По данным местных пабликов, взрыв возле Феодосии был достаточно сильным. В сети пишут, что "полетело несколько ракет" в районе Чауду, где находится нефтебаза оккупантов.

Кроме того, сообщалось и о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту на фоне этого "хлопка".

Также в сети сообщали о взрывах, вспышках, звуках стрельбы и работе ПВО в Новоозерном, расположенном недалеко от Евпатории на западе оккупированного полуострова. Якобы городок атаковали беспилотники, которые местные видели в небе.

В пабликах рассказывают о беспилотниках, которые видели в небе над населенным пунктом. Но здесь важнее добавить, что именно в Новоозерном расположена большая военная база хранения оккупантов с большим количеством техники.

Уже утром в минобороны России заявили, что якобы в эту ночь над оккупированным Крымом силами и средствами ПВО было ликвидировано 20 дронов, и что разрушений и пострадавших нет.

Якобы 14 беспилотников были сбиты, а еще 6 – "подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы. Правда, в ведомстве Шойгу почему-то решили не конкретизировать районы сбивания дронов, а потому не исключено, что попадания все же были. Тем более что местные жители сообщали о мощных взрывах.