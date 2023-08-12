О взрывах в районе Крымского моста сообщают ряд телеграм-каналов, а также местные жители, пишет 24 Канал. В сети публикуют фотографии Крымского моста, который, похоже, решил снова "устать".

Смотрите также "Специальная дымовая завеса", "все целое", но катера и авиация мчатся к Крымскому мосту

Крымский мост могли атаковать дроны

Мониторинговые группы сообщают, что Крымский мост под атакой неустановленных дронов.

Крымский мост, вероятно, атаковали 12 августа / Фото из сети

Очевидцы фиксируют на видео и фото сильное задымление в районе Крымского моста. Пропагандисты традиционно утверждают о якобы попытке Украины атаковать мост и обычно заявляют об "успешной" работе ПВО.

Российское минобороны снова фантазирует о мифической ракете С-200, которая якобы пыталась нанести удар по Крымскому мосту, но "магическая" ПВО россиян ее якобы перехватила. Даже если поверить в сказки россиян, то следует обратить внимание, что перехватить С-200 практически невозможно.

Из-за угрозы повторной атаки движение по мосту временно остановлено в обе стороны.

Серьезное задымление в районе Крымского моста: смотрите видео

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявляет, мол, в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты. Он фантазирует, что Крымский мост якобы не поврежден.

В своих порывах бреда пропагандисты пробили новое дно. Взрывы и задымление в районе Крымского моста уже объясняют "специальной дымовой завесой". Хотя на фотографиях и видео отчетливо виден и серый дым, как после взрывов.

В сети публикуют видео, что на Крымском мосту что-то сильно дымит. Виден серый столб дыма. Оккупантов уже троллят, мол, это горит камыш.

На Крымском мосту что-то сильно дымит: смотрите видео

В то же время "Крымский ветер" информирует, что на Крымском мосту "минус два пролета". Однако эта информация требует подтверждения. Также сообщается, что к Крымскому мосту помчались катера береговой охраны и вертолеты.

"Хлопок" на Крымском мосту четко виден с побережья. Люди не сдерживают восторга от "хлопка", говоря "ах*йеть просто". Похоже, туристический сезон в оккупированном Крыму подходит к концу.

Реакция людей на "хлопок" на Крымском мосту: смотрите видео

Стоит отметить, что это уже второй случай атаки на Крымский мост летом 2023 года. В результате предыдущей атаки были серьезно повреждены пролеты. Также следует отметить, что Крымский мост подвергся атаке в октябре 2022 года, когда в результате удара обвалились пролеты.