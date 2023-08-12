Оккупанты начали сразу придумывать байки, что якобы "взрывов не было", а дым – это "специальная дымовая завеса". Как оправдываются оккупанты в Крыму – передает 24 Канал.
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"Специальная дымовая завеса"
Оккупационная администрация начала заявлять, что российская "пе-ве-о" отразила все атаки. По словам советника главы Крыма, дым на Крымском мосту – это "спецслужбы поставили специальную дымовую завесу".
"Дымовая завеса" по мнению оккупантов: смотрите видео
Дым на Крымском мосту / Фото из соцсетей
Оккупационные власти традиционно заявляют, что "все целое, никаких повреждений". Более того, так называемый "глава Крыма" Аксенов обещает в скором времени восстановить движение по мосту.
В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации,
– заявил Аксенов.
Правда, по неизвестным причинам к Керченскому мосту отправили авиацию и катера береговой охраны.
Катера охраны мчатся к мосту: смотрите видео
Российское минобороны уже традиционно обвинило Украину в "теракте" и заявило, что мост якобы атаковали зенитной ракетой С-200, которую "переделали в ударный вариант". Понятное дело, "пострадавших и разрушений нет".
Взрывы на Крымском мосту 12 августа: что известно
- Около 13:00 на Крымском мосту прогремели взрывы. В сети заявляли, что его атаковали якобы дронами. В то же время оккупационные власти заявили об "атаке ракетами".
- После взрывов движение по мосту приостановили в обе стороны на неизвестный промежуток времени.
- Некоторые местные издания предварительно сообщают, что на мосту – "минус" два пролета. Однако эта информация требует подтверждения.
- К слову, это уже вторая атака на Крымский мост этим летом. В результате предыдущей атаки были сильно повреждены пролеты.