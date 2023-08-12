Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что, вероятнее всего, там что-то горело.
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Может ли дым сбить с направления ракету
Дым может скрыть что-то визуально, но не может помешать достичь цели ракете, которая летит по навигации или заранее прописанной программе.
Это так же, если бы мы ехали на автомобиле, у нас стоял бы автонавигатор, показывающий нам путь. Если бы мы заехали там, где что-то горит, листья кто-то палит – так что, он должен отключиться и не показывать дорогу? Или ночью не показывать? Глупость полная,
– сказал Гетьман.
Даже, если бы оккупанты и запустили "дымовые завесы", то так они, вероятно, хотят скрыть что-то от разведки. Чтобы не было видно того, что можно снять на камеру.
"От электромагнитных излучений, по которым двигается GPS-сигнал, ракета – точно ничего не даст. А если скрыть, чтобы никто не сфотографировал, чтобы никто не увидел, что там произошло на самом деле – это может быть единственное логическое объяснение", – отметил военный эксперт.
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Взрывы на Крымском мосту 12 августа: что известно
- Первые взрывы прогремели во временно оккупированной Керчи около 13 часов. Тогда местные сообщали о дыме вблизи мостового перехода.
- Россияне утверждали, что якобы "сбили" ракету С-200. А дым на мосту – якобы только "дымовая завеса". Однако к переправе отправили катера береговой охраны и авиацию.
- Через некоторое время в районе Крымского моста снова было громко. Оккупанты снова заявили о якобы "работе ПВО".