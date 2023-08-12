Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що, найімовірніше, там щось горіло.
До теми На Кримському мосту двічі було неспокійно: все, що відомо про вибухи 12 серпня
Чи може дим збити з напрямку ракету
Дим може приховати щось візуально, але не може завадити досягти цілі ракеті, яка летить за навігацією чи заздалегідь прописаній програмі.
Це так само, якби ми їхали на автівці, у нас стояв би автонавігатор, який нам показує шлях. Якби ми заїхали там, де щось горить, листя хтось палить – то що, він мав би вимкнутися й не показувати дорогу? Чи вночі не показувати? Дурня повна,
– сказав Гетьман.
Та навіть, якщо окупанти й запустили "димові завіси", то так вони, ймовірно, хочуть приховати щось від розвідки. Аби не було видно того, що можна зняти на камеру.
"Від електромагнітних випромінювань, по яких рухається GPS-сигнал, ракета – точно нічого не дасть. А якщо приховати, щоби ніхто не сфотографував, щоби ніхто не побачив, що там відбулося насправді – це може бути єдине логічне пояснення", – зауважив військовий експерт.
Для чого росіяни могли використовувати "димову завісу" на Кримському мосту: дивіться відео
Вибухи на Кримському мосту 12 серпня: що відомо
- Перші вибухи пролунали у тимчасово окупованій Керчі близько 13 години. Тоді місцеві повідомляли про дим поблизу мостового переходу.
- Росіяни стверджували, що начебто "збили" ракету С-200. А дим на мосту – то нібито лише "димова завіса". Однак до переправи відправили катери берегової охорони та авіацію.
- Через певний час у районі Кримського мосту знову було гучно. Окупанти знову заявили про буцімто "роботу ППО".