Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що, найімовірніше, там щось горіло.

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Чи може дим збити з напрямку ракету

Дим може приховати щось візуально, але не може завадити досягти цілі ракеті, яка летить за навігацією чи заздалегідь прописаній програмі.

Це так само, якби ми їхали на автівці, у нас стояв би автонавігатор, який нам показує шлях. Якби ми заїхали там, де щось горить, листя хтось палить – то що, він мав би вимкнутися й не показувати дорогу? Чи вночі не показувати? Дурня повна,

– сказав Гетьман.

Та навіть, якщо окупанти й запустили "димові завіси", то так вони, ймовірно, хочуть приховати щось від розвідки. Аби не було видно того, що можна зняти на камеру.

"Від електромагнітних випромінювань, по яких рухається GPS-сигнал, ракета – точно нічого не дасть. А якщо приховати, щоби ніхто не сфотографував, щоби ніхто не побачив, що там відбулося насправді – це може бути єдине логічне пояснення", – зауважив військовий експерт.

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