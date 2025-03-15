Китайский стартап Butterfly Effect, который поддерживает технологический гигант Tencent Holdings, громко вышел на местный рынок больших языковых моделей (LLM). Изюминка продукта компании – не в чем-то, похожем на ChatGPT, например китайский DeepSeek, который не мог ответить на вопрос о событиях на площади Тяньаньмэнь. Это Manus, ИИ-агент, помощник, который вроде бы может делать множество задач. Но проверить это сложно – его нет в открытом доступе.

Китайская пресса ожидаемо хвалит Manus – "это о расширении возможностей искусственного интеллекта", пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP). Butterfly Effect заявляет об амбициозных возможностях агента – от покупки недвижимости до разработки видеоигр. Однако западная пресса настроена более критично – в TechCrunch считают, что китайские медиа создают повышенный ажиотаж вокруг ИИ-агента.

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Что известно об ИИ-агенте "нового поколения"

В марте Butterfly Effect провела закрытую презентацию Manus. По словам разработчиков, этот инструмент способен выполнять широкий спектр практических задач – от создания индивидуальных веб-сайтов до детального анализа фондового рынка. Например, согласно демонстрационному видео на сайте manus.im, Manus может быстро сформировать маршрут путешествия в Японию, оценить акции Tesla или предоставить советы по недвижимости в Нью-Йорке с учетом запросов пользователя.

Интересно! Название Manus происходит от латинского слова "рука" – это метафора, подчеркивающая способность агента помогать пользователям, выполняя за них рутинные задачи.

Однако из вала анонсов трудно понять, насколько мощным и полезным является агент, и какие именно задачи он может делать на практике. Ведь ограниченный доступ к Manus только для бета-теста по кодам доступа не дает возможности проверить его реальные возможности.

Основатель и генеральный директор Butterfly Effect, 33-летний Сяо Хун, объясняет, что Manus отличается от традиционных чат-ботов тем, что не только отвечает на вопросы, но и активно взаимодействует со средой, получает обратную связь и использует ее для дальнейшей оптимизации ответов.

ИИ-агент больше похож на человека, чем обычный чат-бот. Он не просто анализирует запросы, но и адаптируется к новой информации, улучшая свои навыки,

– отметил Сяо в интервью изданию одноименного холдинга Tencent News.

Издание SCMP пишет, что в отличие от многих конкурентов, Сяо сосредоточился не на разработке новых LLM, а на создании прикладных решений на их основе. Manus использует имеющиеся языковые модели, включая Claude от Anthropic и доработанные версии Qwen от Alibaba Group.

Китайское медиа вспоминает и недавний хит – DeepSeek, который показал верность китайской пропаганде и не смог ответить на "сложные" вопросы о протестах в КНР. Но SCMP об этом не вспоминает, зато пишет о том, что выход DeepSeek заставил другие китайские технологические компании активизировать разработку собственных open-source больших языковых моделей (они используются для ИИ-чат-ботов) и привлекать новые инвестиции.

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Учитывая быструю эволюцию отрасли, Butterfly Effect может стать одним из лидеров нового поколения AI-стартапов в Китае, сделав ставку на практическое использование искусственного интеллекта вместо погони за совершенствованием языковых моделей. Такой сценарий предсказывает SCMP.

Интересно! Технологический гигант ByteDance, владелец TikTok и китайской соцсети Douyin, пытался приобрести стартап Butterfly Effect за 30 миллионов долларов в начале 2024 года, но получил отказ.

Немного критики гонконгские журналисты все же оставили. Butterfly Effect приводит данные, что Manus опередил Deep Research американской OpenAI по показателям GAIA – независимого бенчмарка для оценки общих возможностей искусственного интеллекта. SCMP поставили это под сомнение из-за ограниченного доступа к Manus.

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В марте репортеры китайского издания National Business Daily посетили офис Butterfly Effect в Ухане. На воротах стартапа висела надпись: "Закрыто для разработки. Просим не беспокоить".



Сяо Хун / Скриншот с презентации

Кто является основателем Butterfly Effect 33-летний Сяо Хун, основатель Butterfly Effect, – выпускник Хуачжунского университета науки и технологий (HUST) в городе Ухань. По данным университетского сайта, он возглавлял студенческие команды, создавшие ряд внутриуниверситетских продуктов, в частности инструмент для выбора оптимальной специальности. Сяо закончил обучение со степенью бакалавра в области программной инженерии.



Butterfly Effect он основал за два месяца до запуска ChatGPT в 2022 году. Первым продуктом компании стал AI-ассистент Monica.



Однако не только Сяо привлекает внимание. Главный ученый компании Цзи Ичао стал самым молодым участником рейтинга 33-летний Сяо Хун, основатель Butterfly Effect, – выпускник Хуачжунского университета науки и технологий (HUST) в городе Ухань. По данным университетского сайта, он возглавлял студенческие команды, создавшие ряд внутриуниверситетских продуктов, в частности инструмент для выбора оптимальной специальности. Сяо закончил обучение со степенью бакалавра в области программной инженерии.Butterfly Effect он основал за два месяца до запуска ChatGPT в 2022 году. Первым продуктом компании стал AI-ассистент Monica.Однако не только Сяо привлекает внимание. Главный ученый компании Цзи Ичао стал самым молодым участником рейтинга Forbes China "30 до 30" в 2012 и 2013 годах. Еще в школе он создал мобильный браузер Mammoth, а в 2012 году основал Peak Labs, получив инвестиции от ZhenFund и Sequoia China (ныне HongShan).

Оправдан ли ажиотаж вокруг Manus

Критического взгляда на Manus придерживается американское издание TechCrunch. Медиа упоминает положительные отзывы от американских топов ИИ и экспертов, а также то, что пригласительные коды к Manus продаются за тысячи долларов на китайской платформе Xianyu. Но оправдан ли весь этот ажиотаж?

Manus не создавали с нуля. По данным соцсетей, платформа сочетает уже существующие и специально адаптированные AI-модели, среди которых Anthropic's Claude и Qwen от Alibaba. Они используются для выполнения таких задач, как написание аналитических отчетов или анализ финансовых документов.

Однако первые пользователи Manus не в восторге. В частности соучредитель AI-стартапа Pleias Александр Дориа в X отметил, что во время тестирования сталкивался с ошибками и бесконечными циклами. Другие пользователи жаловались, что Manus делает фактологические ошибки, не всегда ссылается на источники и пропускает очевидную информацию, которую можно найти онлайн.

Мой собственный опыт также не был слишком удачным. Я попросил платформу выполнить простое задание: заказать сэндвич с курицей из топового заведения в моем районе. После 10 минут Manus завис. Вторая попытка была немного лучше – ИИ нашел соответствующий пункт в меню, но не смог завершить заказ или предоставить ссылку для оформления,

– пишет журналист TechCrunch Кайл Виггерс.

В то же время в Manus TechCrunch объяснили, что текущая бета-версия предназначена для "стресс-тестирования системы и выявления ошибок".

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Но если Manus не соответствует техническим обещаниям, почему он стал таким популярным? Важную роль сыграла ограниченность доступа – приглашения к закрытому бета-тестированию создали эффект эксклюзивности, считают в TechCrunch.

Китайские медиа быстро объявили Manus прорывом в сфере ИИ. Например, QQ News назвал его "гордостью отечественных разработок". В соцсетях распространялась дезинформация о возможностях платформы. Например, вирусное видео показывало, как Manus работает с несколькими приложениями на смартфоне, но выяснилось, что это не настоящий демонстрационный ролик.

Некоторые ИИ-энтузиасты в X сравнивали Manus с китайским DeepSeek, хотя эти аналогии сомнительны. Butterfly Effect не разрабатывает собственные ИИ-модели, в отличие от DeepSeek, и пока стартап не открыл свои технологии.

Для объективности стоит отметить, что Manus пока на раннем этапе развития. Компания утверждает, что работает над масштабированием вычислительных ресурсов и исправлением ошибок. Однако пока что это больше похоже на ситуацию, когда ожидания значительно опережают реальные возможности технологии.