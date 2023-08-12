Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, россияне повторно перекрыли движение транспорта на Крымском мосту, передает 24 Канал.

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Что известно о втором "хлопке" на Крымском мосту

В телеграм-канале "Крымский ветер" сообщили, что около 15:06 в Керчи раздались повторные звуки взрывов. В частности, на Керченском мосту снова оккупанты поставили "дымовую завесу".

В Керчи прогремели повторные взрывы возле Крымского моста / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Россияне также жаловались на то, что движение на мосту снова перекрыли. Они также жаловались на "угрозу ракетной атаки".

Впоследствии в сети начали появляться кадры работы той самой российской ПВО. Так, в небе засветились белые полоски, которые обычно появляются после движения ракет.

Россияне жаловались о взрывах возле Крымского моста: смотрите видео

Кроме того, россияне успели и засветить свою противовоздушную оборону в Крыму. В частности, одна из их систем расположилась на горе Митридат, что на аннексированном полуострове.

Оккупанты светят свою ПВО возле Керченского моста: смотрите видео

В то же время жители города Керчь сообщали аж о 8 взрывах возле Крымского моста. Что именно там происходит сейчас – доподлинно неизвестно.

Возле Крымского моста прогремели по меньшей мере 8 взрывов / Фото из российских телеграм-каналов

Уже успел отчитаться об атаке и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что якобы "еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом". В то же время никаких доказательств относительно своих слов ставленник Путина в Крыму в сеть не опубликовал.

Что происходило возле Крымского моста 12 августа