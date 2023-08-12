Собственно, в субботу, 12 августа, в районе Крымского "неоткуда" появился столб дыма. Существуют предположения, что его вызвали либо дроны, либо ракеты, либо и то, и другое. В этом материале 24 Канала узнавайте, как реагировали известные блоггеры и обычные пользователи соцсетей на этот "хлопок".

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Взрывная реакция на "хлопок"

Блогер, волонтер и автор телеграм-канала "Лачен пишет" Игорь Лаченков опубликовал иронический пост, в котором констатировал, что произошел комбинированный удар по мосту, после чего оккупанты решили опустить "дымовой занавес", чтобы, очевидно, скрыть его последствия.

Это не обучение. Скорее всего, была комбинированная атака, после чего россияне решили устроить дымовую завесу.

В то же время известный активист Сергей Стерненко писал такое, высмеивая захватчиков:

"Мам, мамочка…"

"У россиян может быть печально в одном месте. Увидим".

"Крымского моста не будет. Это вопрос времени".

"Белый дым – это занавес. А черный?"



"Дымовые занавесы" на Крымском мосту / Фото из телеграм-каналов

Особенно много смешных комментариев о взрывах на Крымском мосту можно найти в соцсети X, ранее известной как твиттер.

"Говорят, Крымский мост гороха объелся и громко пукнул".

"Сезон мемов о Крымском городе версия 3.0, похоже, объявляется открытым".

"Так Крымский мост! Даааа! Становится интересно! Хоть бы были попадания!"

"Вечно можно смотреть на несколько вещей, одна из которых – это Крымский временно мост".

"Крымский мост перекрыли из-за выборов Папы".

Как украинцы реагировали на взрывы на Крымском мосту / Скриншоты 24 Канала из соцсети X

Кроме того, волонтерское сообщество InformNapalm в своем посту зацитировало теорию хаоса: "Даже взмах крыльев бабочки может привести к тайфуну на другом конце света", – после того добавив следующее: "Даже дымовой занавес на Керченском мосту может привести к технической неисправности и падению российского Су -30 в Калининградской области".

Обратите внимание! Действительно, после взрывов на Крымском мосту появилась новость о том, что в Самолете Су-30 разбился в Калининградской области России. Как сообщают СМИ, весь экипаж борта погиб.

Не один раз "на бис!"