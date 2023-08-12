Власне, у суботу, 12 серпня, в районі Кримського "невідь-звідки" з'явився стовп диму. Існують припущення, що його спричинили або дрони, або ракети, або і те і те водночас. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, як реагували відомі блогери та звичайні користувачі соцмереж на цю "бавовну".

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Вибухова реакція на "бавовну"

Блогер, волонтер та автор телеграм-каналу "Лачен пише" Ігор Лаченков опублікував іронічний пост, у якому констатував, що відбувся комбінований удар по мосту, після чого окупанти вирішили зробити "димову завісу", аби, вочевидь, приховати його наслідки.

Це не навчання. Скоріш за все, була комбінована атака, після чого росіяни вирішили зробити димову завісу.

Водночас відомий активіст Сергій Стерненко писав таке, висміюючи загарбників:

"Мам, мамулічка…"

"У росіян може бути печально в одному місці. Побачимо".

"Кримського моста не буде. Це питання часу".

"Білий дим – то завіса. А чорний?"



"Димові завіси" на Кримському мосту / Фото з телеграм-каналів

Особливо багато смішних коментарів про вибухи на Кримському мосту можна знайти в соцмережі X, раніше відомій як твіттер.

"Кажуть, Кримський міст гороху об'ївся і голосно пукнув".

"Сезон мемів про Кримський міст версія 3.0, схоже, оголошується відкритим".

"То Кримський міст! Тааак! Стає цікаво! Хоч би були влучання!"

"Вічно можна дивитись на декілька речей, одна з яких – це Кримський тимчасово міст".

"Кримський міст перекрили через вибори Папи".

Як українці реагували на вибухи на Кримському мосту / Скриншоти 24 Каналу із соцмережі X

Окрім того, волонтерська спільнота InformNapalm у своєму пості зацитувала теорію хаосу: "Навіть помах крил метелика може призвести до тайфуну на іншому кінці світу", – після того додавши таке: "Навіть димова завіса на Керченському мості може призвести до технічної несправності й падіння російського Су-30 в Калінінградській області".

Зверніть увагу! Справді, після вибухів на Кримському мосту з'явилась новина про те, що в літак Су-30 розбився в Калінінградській області Росії. Як повідомляють ЗМІ, увесь екіпаж, що був на борту, загинув.

Не один раз "на біс!"