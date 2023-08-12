Інцидент трапився у Росії 12 серпня. Росіяни навіть назвали попередню причину катастрофи, пише 24 Канал.

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Що трапилось в Росії з Су-30

Су-30 зазнав аварії в Калінінградській області… Екіпаж Су-30, який зазнав аварії в Калінінградській області, загинув, політ виконувався без боєкомплекту,

– заявив російський західний військовий округ.

За їхньою попередньою інформацією, причина катастрофи Су-30 у Калінінградській області – технічна несправність. Однак про кількість загиблих Кремль не повідомив.

Пропагандисти запевнили, що нібито літак виконував навчально-тренувальний політ в Калінінградській області. Саме під час нього зазнав аварії в безлюдній місцевості.

Що відомо про російський Су-30

Російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30 двомісний. Літаки такого типу Кремль використовує на війні в Україні.

Су-30 призначені, щоб завоювати переваги в повітрі, здійснювати далеке патрулювання, супроводжувати літаки дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення та управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.

Російський Су-30 є модернізацією Су-27, точніше його "навчально-бойовим" варіантом. Він може нести різні боєприпаси, включно з високоточним озброєнням. Літак має високу маневровість зі швидкопідйомністю у 230 метрів за секунду, сучасний радар, прицільний комплекс та іншу авіоніку. Бойове навантаження – 8–11 тонн на 12 точках підвіски.

Раніше Юрій Ігнат пояснював, що, наприклад, радянський винищувач МіГ-29 не здатний протистояти російському Су-30. Саме тому Україні потрібні F-16.

Зверніть увагу! Російський Су-30 не вперше зазнає катастрофи – у жовтні 2022 року він упав на житлові будинки у російському Іркутську. Тоді також загинули обидва пілоти. Щоправда, тоді він приземлився на житлові будинки. Однак місцева влада казала про нібито відсутність жертв. Детальніше про цей інцидент читайте за посиланням.