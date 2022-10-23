Кадри з моментом падіння літака розлетілися мережею, повідомляє 24 канал. Повідомляють, що обидва пілоти літака загинули.

Зверніть увагу В Іркутську впав російський винищувач – знову на житловий будинок, спалахнула велика пожежа

Як падав російський винищувач

Удень 23 жовтня російський винищувач Су-30 упав в Іркутську. І вже за новою російською традицією, на житлові будинки.

Момент падіння винищувача Су-30: дивіться відео

Як падав російський Су-30: дивіться відео

Літак упав на двоповерховий будинок, унаслідок чого виникла масштабна пожежа. Російські ЗМІ станом на 14:25 кажуть про 2 загиблих, ймовірно говорячи про пілотів Су-30. Місцева влада заявляє, що жертв серед цивільних немає.

Також за попередніми даними, пілоти були мертвими на момент падіння літака. У російських ЗМІ кажуть, про можливі проблеми з кисневими масками, через які обоє задихнулися.

Наслідки падіння Су-30: дивіться відео

Наслідки падіння літака: дивіться відео

Варто зазначити, що в МЧС Росії заявили, що Су-30 зазнав аварії під час випробувального польоту. Цікаво, що після падіння Су-34 в Єйську також заявляли про тренувальний політ.

Крім того, падіння літака викликало часткове знеструмлення у районі трагедії. Без електропостачання залишилися 150 будинків. На тлі прагнення росіян знеструмити Україну за допомогою ракетних ударів та атак дронами-камікадзе виглядає іронічно.

Нагадаємо, що 17 жовтня військовий літак Су-24 розбився у російському Єйську і так само впав на житловий будинок. Унаслідок авіатрощі спалахнула велика пожежа. Через трагедію загинуло щонайменше 15 людей. Пілот літака катапультувався і вижив.

Тобто за тиждень Росія вже втратила 2 винищувачі на власній території. І ще 270 літаків росіяни втратили від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як бонус – ще 245 гелікоптерів.

Цікаво – нові кадри падіння військового літака в Єйську: дивіться відео