Кількість жертв внаслідок авіакатастрофи

Про падіння літака на житлові будинки стало відомо близько 18:30. Площа пожежі у житловому будинку наразі становить 2 тисячі квадратних метрів. Місцеві телеграм-канали повідомляли про 10 загиблих – влада не підтвердила.

Увага З'явилось відео падіння військового літака на житловий будинок у Єйську

Постраждали діти

Серед постраждалих є діти, їх госпіталізували у важкому стані.

Як мінімум одна людина загинула під час аварії літака в Єйську, ще трьох, у тому числі дитини, госпіталізували у тяжкому стані,

– повідомляються російські ЗМІ.

Офіційні дані щодо кількості жертв

Згодом у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії повідомили, що кількість потерпілих зросла до 12, а загиблих – до двох.

Пілоти вижили – катапультувались

Попередньо два пілоти встигли катапультуватися, у мережі опублікували фото парашута одного з льотчиків, що вижив. Це той випадок, коли пілоти обрали власний порятунок, а не відвести літак від житлових будинків.

Борт упав під час зльоту з місцевого аеродрому.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко теж звернув увагу на те, що російські пілоти могли врятувати життя жителів будинку, якби відвели літак.

Росіяни – ваші військові льотчики вбивають не тільки росіян, але і вас. Ось вона – катапульта. А якже ж все це "подвиг". "Герой" відвів літак за межі міста? Такі вони ваші військові – кляті боягузи, що можуть лише бомбити дітей в Драмтеатрі Маріуполя. Знайдіть його та притягніть до відповідальності. Самі,

– обурився Андрющенко.

На місці чути звуки детонації боєприпасів

Водночас наслідки пожежі можуть бути масштабнішими, кількість жертв та потерпілих відповідно – теж зросте, оскільки місцеві повідомляють про звуки детонації. Літак упав з повним боєкомплектом, який продовжує вибухати.

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