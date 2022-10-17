Кількість жертв внаслідок авіакатастрофи
Про падіння літака на житлові будинки стало відомо близько 18:30. Площа пожежі у житловому будинку наразі становить 2 тисячі квадратних метрів. Місцеві телеграм-канали повідомляли про 10 загиблих – влада не підтвердила.
Увага З'явилось відео падіння військового літака на житловий будинок у Єйську
Постраждали діти
Серед постраждалих є діти, їх госпіталізували у важкому стані.
Як мінімум одна людина загинула під час аварії літака в Єйську, ще трьох, у тому числі дитини, госпіталізували у тяжкому стані,
– повідомляються російські ЗМІ.
Офіційні дані щодо кількості жертв
Згодом у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії повідомили, що кількість потерпілих зросла до 12, а загиблих – до двох.
Пілоти вижили – катапультувались
Попередньо два пілоти встигли катапультуватися, у мережі опублікували фото парашута одного з льотчиків, що вижив. Це той випадок, коли пілоти обрали власний порятунок, а не відвести літак від житлових будинків.
Борт упав під час зльоту з місцевого аеродрому.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко теж звернув увагу на те, що російські пілоти могли врятувати життя жителів будинку, якби відвели літак.
Росіяни – ваші військові льотчики вбивають не тільки росіян, але і вас. Ось вона – катапульта. А якже ж все це "подвиг". "Герой" відвів літак за межі міста? Такі вони ваші військові – кляті боягузи, що можуть лише бомбити дітей в Драмтеатрі Маріуполя. Знайдіть його та притягніть до відповідальності. Самі,
– обурився Андрющенко.
На місці чути звуки детонації боєприпасів
Водночас наслідки пожежі можуть бути масштабнішими, кількість жертв та потерпілих відповідно – теж зросте, оскільки місцеві повідомляють про звуки детонації. Літак упав з повним боєкомплектом, який продовжує вибухати.
Головне про падіння літака
- Військовий літак збройних сил Росії Су-34 впав на житловий багатоквартирний будинок в місті Єйськ в Краснодарському краї ввечері 17 жовтня.
- Саме з Єйську російські літаки злітають бомбити Донецьку та Запорізьку область.
- У Міноборони зазначили, що причиною катастрофи стало займання одного з двигунів під час зльоту.