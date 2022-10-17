На кадрах відео помітно, що в російського літака, ймовірно, спалахнув двигун. Після цього він почав втрачати висоту.

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Російський Су-34 вибухнув у Єйську

У підсумку літак Су-34 врізався у житловий будинок та вибухнув.

Падіння Су-34 в Єйську: відео

Також у мережі опублікували відео падіння винищувача з іншого ракурсу. На відео помітно, як Су-34 врізався у багатоповерхівку, після чого стався надзвичайно великий вибух.

Момент зіткнення Су-34 з багатоповерхівкою

У Росії впав винищувач Су-34: що відомо

У російському Міноборони офіційно підтвердили падіння винищувача Су-34. Винищувач впав на житловий будинок. Міноборони Росії стверджує, що на місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива.

Однак місцеві жителі заявляють, що чують, як детонує боєкомплект. Рятувальники не можуть розпочати гасіння величезної пожежі через детонацію. Пропагандисти ж намагаються приховати інформацію про детонацію, хоча про це свідчать відео. На кадрах чітко чути, як відбувається детонація БК.

За попередніми даними, у літака буцімто відмовив двигун. Відповідно до іншої версії, сталося загоряння одного з двигунів під час зльоту. У Росії заявляють, що Су-34 буцімто виконував навчально-тренувальний політ.

Двом льотчикам вдалося катапультуватися і вижити. Після падіння винищувача багатоповерхівку охопило полум'ям. Площа пожежі у житловому будинку становить 2 тисячі квадратних метрів. Унаслідок авіакатастрофи могло загинути щонайменше 10 людей.

Російські пропагандисти заявляють, що, за попередніми даними, загинули три людини, всього начебто відомо про 13 постраждалих. Двоє з них, включаючи дитину, госпіталізовані у тяжкому стані. Російські рятувальники стверджують, що уточнюють інформацію про загиблих.

У Кремлі повідомили, що російський диктатор Владімір Путін доручив надати всю необхідну допомогу постраждалим внаслідок катастрофи літака в Єйську.

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