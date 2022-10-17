Очевидці авіатрощі повідомили, що на багатоповерхівку впав бомбардувальник Су-34. Втім, у Міноборони Росії переконують, що це нібито був тренувально-учбовий політ. Про це пишуть ворожі ЗМІ.

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Причина падіння літака за версією Міноборони Росії

У Міноборони зазначили, що пілоти змогли катапультуватися. Авіатроща сталася при наборі висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу.

За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів при зльоті. На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося спалах палива літака.

В одному з двигунів сталося займання.