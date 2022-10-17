Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко звернув увагу, що в місцевих пабліках росіяни пишуть, що після падіння літака відбувається детонація, інформує 24 канал. Крім того, активіст Сергій Стерненко поширив відео, на якому чути, як у Єйську відбувається детонація.

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У Росії підтвердили падіння Су-34

При цьому в Росії офіційно не визнають детонацію боєприпасів. Зокрема, Міноборони Росії стверджує, що на місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива.

Водночас у Росії принаймні офіційно підтвердила падіння винищувача Су-34.

У Єйську детонують боєприпаси: відео

Російські ЗМІ інформують, що на місці падіння літака продовжує вибухати боєкомплект. За словами місцевих жителів, рятувальники не можуть розпочати гасіння величезної пожежі через вторинну детонацію.

У Єйську впав військовий літак: що відомо на цей момент

За попередніми даними, у літака, який впав у Єйську, буцімто відмовив двигун. Ще одна версія – сталося загоряння одного з двигунів під час зльоту. Два російські льотчики начебто встигли катапультуватися і вижили. Про це свідчать світлини з парашутами. У Росії також кажуть, що Су-34 виконував навчально-тренувальний політ.

Після падіння літака багатоповерхівку охопило полум'ям. Після падіння Су-34 стався великий вибух. Через падіння літака постраждало щонайменше 15 квартир. Площа пожежі у житловому будинку становить 2 тисячі квадратних метрів.