Количество жертв в результате авиакатастрофы
О падении самолета на жилые дома стало известно около 18.30. Площадь пожара в жилом доме составляет 2 тысячи квадратных метров. Местные телеграмм-каналы отмечают, что 10 – не количество пострадавших, а количество погибших. Однако официально данные о жертвах – не озвучивались.
Внимание Появилось видео падение военного самолета на жилой дом в Ейске
Пострадали дети
В то же время известно, что среди пострадавших есть дети, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как минимум один человек погиб во время аварии самолета в Ейске, еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии,
– сообщаются российские СМИ.
Впоследствии сообщили, что количество пострадавших выросло до 12, а погибших – до трех.
Пилоты выжили – катапультировались
Предварительно два пилота успели катапультироваться, в сети опубликовали фото парашюта одного из выживших летчиков. Это тот случай, когда пилоты избрали собственное спасение, а не увести самолет от жилых домов.
Борт упал во время взлета с местного аэродрома.
На месте слышны звуки детонации боеприпасов
В то же время последствия пожара могут быть более масштабными, количество жертв и пострадавших соответственно – тоже возрастет, поскольку местные сообщают о звуках детонации. Самолет упал с полным боекомплектом, который продолжает взрываться.
Главное о падении самолета
- Военный самолет вооруженных сил России Су-34 упал на жилое многоквартирное здание в городе Ейск в Краснодарском крае вечером 17 октября.
- Именно из Ейска российские самолеты взлетают бомбить Донецкую и Запорожскую область.
- В Минобороны отметили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей во время взлета.