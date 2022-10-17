Количество жертв в результате авиакатастрофы

О падении самолета на жилые дома стало известно около 18.30. Площадь пожара в жилом доме составляет 2 тысячи квадратных метров. Местные телеграмм-каналы отмечают, что 10 – не количество пострадавших, а количество погибших. Однако официально данные о жертвах – не озвучивались.

Внимание Появилось видео падение военного самолета на жилой дом в Ейске

Пострадали дети

В то же время известно, что среди пострадавших есть дети, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как минимум один человек погиб во время аварии самолета в Ейске, еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии,

– сообщаются российские СМИ.

Впоследствии сообщили, что количество пострадавших выросло до 12, а погибших – до трех.

Пилоты выжили – катапультировались

Предварительно два пилота успели катапультироваться, в сети опубликовали фото парашюта одного из выживших летчиков. Это тот случай, когда пилоты избрали собственное спасение, а не увести самолет от жилых домов.

Борт упал во время взлета с местного аэродрома.

На месте слышны звуки детонации боеприпасов

В то же время последствия пожара могут быть более масштабными, количество жертв и пострадавших соответственно – тоже возрастет, поскольку местные сообщают о звуках детонации. Самолет упал с полным боекомплектом, который продолжает взрываться.

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