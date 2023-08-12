Инцидент произошел в России 12 августа. Россияне даже назвали предварительную причину крушения, пишет 24 Канал.

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Случившееся в России с Су-30

Су-30 потерпел аварию в Калининградской области… Экипаж Су-30, потерпевший крушение в Калининградской области, погиб, полет выполнялся без боекомплекта,

– заявил российский западный военный округ.

По их предварительной информации, причина крушения Су-30 в Калининградской области – техническая неисправность. Однако количество погибших Кремль не сообщила.

Пропагандисты заверили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет в Калининградской области. Именно во время него потерпел крушение в безлюдной местности.

Что известно о российском Су-30

Российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Су-30 двухместный. Самолеты такого типа Кремль используют на войне в Украине.

Су-30 предназначены, чтобы завоевать преимущества в воздухе, осуществлять дальнее патрулирование, сопровождать самолеты дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться в качестве учебно-боевого самолета.

Российский Су-30 является модернизацией Су-27, точнее его "учебно-боевым" вариантом. Он может нести разные боеприпасы, включая высокоточное вооружение. Самолет имеет высокую маневренность с быстроподъемностью 230 метров в секунду, современный радар, прицельный комплекс и другую авионику. Боевая погрузка – 8 – 11 тонн на 12 точках подвески.

Ранее Юрий Игнат объяснял, что, к примеру, советский истребитель МиГ-29 не способен противостоять российскому Су-30. Именно поэтому Украине нужны F-16.

Обратите внимание! Российский Су-30 не впервые терпит катастрофу – в октябре 2022 года он упал на жилые дома в российском Иркутске. Тогда также погибли оба пилота. Правда, он приземлился на жилые дома. Однако местные власти говорили о якобы отсутствии жертв. Подробнее об этом инциденте читайте по ссылке.