Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что это логистическое направление очень важно для путинского войска. А это значит, что оно является приоритетной целью Сил обороны Украины.

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"Если "хлопок" пришел дважды к Керченскому мосту, он обязательно придет туда еще не один раз", – считает Селезнев.

По его словам, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес отмечал, что для того, чтобы в минимальные сроки и с наименьшими затратами освободить временно оккупированный Крым от россиян, нужно выполнить две миссии.

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Первая из них – разрушить Крымский мост, а затем системно планомерно разрушать российские воинские части, военные объекты на территории Крыма и Севастополя. По данным открытых источников, таких объектов на территории временно оккупированного полуострова насчитали 232. Однако предполагается, что их может быть до полутысячи.

Как только у нас будет достаточно высокоточных дальнобойных ракет, например, ATACMS, мы сможем реализовать этот план достаточно в короткие сроки, работая на расстоянии до 250 километров,

– отметил военный эксперт.

Когда украинская армия фактически вплотную приблизится к крымским перешейкам, то она сможет реализовать план относительно разрушение боевого потенциала российского войска.

Крым и Севастополь, считает Владислав Селезнев, для Владимира Путина является самой желанной и очень дорогой "игрушкой" в мире.

"Поэтому, думаю, украинский Генеральный штаб абсолютно четко понимает все риски непосредственно для Путина по поводу вероятности потери им контроля над Крымом. И над реализацией этой задачи работают наши Силы обороны здесь и сейчас", – подытожил военный эксперт.

Судьба Крымского моста