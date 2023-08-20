Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что это логистическое направление очень важно для путинского войска. А это значит, что оно является приоритетной целью Сил обороны Украины.
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"Если "хлопок" пришел дважды к Керченскому мосту, он обязательно придет туда еще не один раз", – считает Селезнев.
По его словам, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес отмечал, что для того, чтобы в минимальные сроки и с наименьшими затратами освободить временно оккупированный Крым от россиян, нужно выполнить две миссии.
Почему Крымский мост еще раз посетит "хлопок": смотрите видео
Первая из них – разрушить Крымский мост, а затем системно планомерно разрушать российские воинские части, военные объекты на территории Крыма и Севастополя. По данным открытых источников, таких объектов на территории временно оккупированного полуострова насчитали 232. Однако предполагается, что их может быть до полутысячи.
Как только у нас будет достаточно высокоточных дальнобойных ракет, например, ATACMS, мы сможем реализовать этот план достаточно в короткие сроки, работая на расстоянии до 250 километров,
– отметил военный эксперт.
Когда украинская армия фактически вплотную приблизится к крымским перешейкам, то она сможет реализовать план относительно разрушение боевого потенциала российского войска.
Крым и Севастополь, считает Владислав Селезнев, для Владимира Путина является самой желанной и очень дорогой "игрушкой" в мире.
"Поэтому, думаю, украинский Генеральный штаб абсолютно четко понимает все риски непосредственно для Путина по поводу вероятности потери им контроля над Крымом. И над реализацией этой задачи работают наши Силы обороны здесь и сейчас", – подытожил военный эксперт.
Судьба Крымского моста
- В СБУ убеждают, что взрывы на Крымском мосту являются украинскими операциями. Впервые переправу взорвали с помощью взрывчатки, а второй раз – атаковали дронами.
- В украинской разведке заявили, что Крымским мостом пользоваться сейчас опасно. Мол, этот объект нуждается в капитальном ремонте, а его судьбу давно определили.
- Из-за взрывов на незаконно построенной переправе россияне бросают все больше сил для охраны Крымского моста. В Черное море они "выгнали" почти все, что имеют. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что мост охраняют 13 – 15 кораблей и катеров.