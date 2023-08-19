Собственно, 8 октября 2022 впервые на Крымском мосту цвел "хлопок". Украинские спецслужбы применили 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте, чтобы взорвать переправу. Об этом подробно рассказал глава СБУ Василий Малюк.

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Первый взрыв

По словам руководителя спецслужб, обмотали взрывчатку упаковочной пленкой – все для того, чтобы незаметно ее довезти до моста. Собственно, по легенде для россиян, именно рулоны такой пленки, а не взрывчатку, перевозил грузовик.



Взрывчатка, обмотанная пленкой, взорвавшая Крымский мост / Фото СБУ, предоставленное 24 Каналу

Сотрудники Службы безопасности специально подобрали такую толщину пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку внутри.



Упаковка взрывчатки для подрыва Крымского моста / Фотография СБУ, предоставленная 24 Каналу

Кроме того, нашим спецслужбам удалось обойти специальные глушилки на Крымском мосту, которые сбивают GPS-координаты. Поэтому 8 октября 2022 года "груз с пленкой" взлетел в воздух именно на середине переправы.

Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян,

– констатировал Малюк.

Второй взрыв

Как отметил глава СБУ, второй взрыв на Крымском мосту уже в июле 2023-го был следствием атаки морских дронов. В организации операции большую роль сыграл офицер на позывной "Хантер".

Именно этот военный приложил немало усилий для создания таких беспилотников, которые подорвали один из символов путинского режима.

Это было непередаваемое чувство. Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным,

– сказал руководитель Службы безопасности.