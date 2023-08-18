Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отметив, что группа тамошних инженеров уже давно предлагала перекрыть и ограничить эксплуатацию этим объектом. Крымский мост нуждается в капитальном ремонте.

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Однако военно-политическое руководство России отказывается это делать. И сознательно подвергает опасности гражданских.

Крымский мост – нестабильный и опасный. Его дальнейшая эксплуатация без капитального ремонта представляет угрозу для гражданских и транспорта, который передвигается по этому мосту. Зная эту информацию, военно-политическое руководство государства-агрессора пренебрегает предупреждениями и продолжает эксплуатацию,

– заметил Юсов.

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Какая дальнейшая судьба Крымского моста

Как подчеркнул Юсов, пользоваться Крымским мостом опасно еще по ряду причин. В свое время он был построен с нарушением всех возможных норм безопасности.

Кроме того, Крымский мост – военно-логистический объект, который используют для снабжения боеприпасами и другими важными ресурсами для группировки российских оккупантов. Учитывая эти факторы, пользоваться этим мостом – непрактичное и опасное решение.

В перспективе все ясно, что будет с Крымским мостом. Его не будет. Они могут долго делать задымления, ямочные ремонты. Но стратегически его состояние уже значительно ухудшилось. И дальше будет так и продолжаться,

– подчеркнул Юсов.

Взрывы на Крымском мосту: коротко