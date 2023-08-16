Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что после атак по Крымскому мосту логистика для россиян существенно усложнилась. По ее словам, пути поставки перегружены, поэтому для обеспечения потребностей армии используют те же направления, что и для гражданских.
Смотрите также Сначала – деоккупация Крыма, затем – Запорожье и Донбасса: возведение с фронта от Свитана
Россияне пытаются ремонтировать Крымский мост
В заявлении Гуменюк говорится, что грузы для гражданских доставляются другими операционными маршрутами, которые еще могут функционировать.
Дело в том, что действительно полуостров все больше превращается в остров в логистическом смысле,
– сказала она.
По словам Гуменюк, россияне все еще пытаются ремонтировать Крымский мост и меньшие мосты, которые им нужны.
Для того чтобы ремонтировать мосты, оккупанты формируют специальные "бригады". Проблема состоит в том, что люди не хотят приобщаться к ним, ведь понимают, что это опасно и в зоне достижения оружия сил обороны.
Ситуация на Крымском мосту: последние новости
- Вблизи временно оккупированного украинского города Керчь Крымскому мосту 12 августа снова раздавались взрывы. Впоследствии на месте вероятных "прилетов" был виден густой серый столб дыма.
- Через несколько часов на мостовом переходе снова, по словам очевидцев, прогремели по меньшей мере 8 взрывов.
- Очевидцы также сняли видео и сфотографировали сильное задымление в районе Крымского моста. Пропагандисты утверждали о якобы "попытке Украины атаковать мост" и обычно заявляли об "успешной" работе российской ПВО.
- В российском минобороны высказались по поводу "атаки" на Крымский мост. Там нафантазировали о мифической ракете С-200, которая якобы пыталась нанести удар по Крымскому мосту. В министерстве сказали, что их ПВО якобы перехватило это "вражеское оружие".