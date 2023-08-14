То, почему Крым должен быть освобожден раньше, чем Донбасс в ежедневной сводке с фронта 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее он отметил, что россияне используют все методы, чтобы защитить Крымский мост.

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Крым должен быть освобожден раньше, чем Донбасс

Свитан отметил, что освобождение Крыма политически никак не отразится ни на власти в Кремле, ни на населении в России. Они, как овцы, будут слушать то, что говорит пастух. В частности, ни деоккупация Харьковщины, ни Херсона никак не отразились на населении России.



Крым нужно освободить раньше, чем Донбасс / Скриншот Deep State

Деокупировать Крым нужно из военных целей. Нельзя оставлять в тылу российскую группировку. Иначе если сначала работать на Востоке Украины, то россияне из Крыма могут повторить свой прошлогодний маневр и зайти в тыл.

Движение ВСУ от Урожайного

За последние сутки на карте Deep State произошли изменения. В частности, по информации этого источника, ВСУ полностью изгнали оккупантов из Урожайного. К тому же, в этом нашим военным помогли кассетные боеприпасы от США. Россияне почувствовали всю их мощь, когда в разрушенной же ими деревне, им негде было от них укрыться.



Урожайное деоккупировано? / Скриншот Deep State

Теперь украинская артиллерия может добираться до следующего села – Заветного Желания. Следующий населенный пункт на этом пути – Старомлиновка, где сосредоточена главная линия обороны россиян. ВСУ действуют очень грамотно, используя именно артиллерию, как главное средство поражения.

Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео

Очередной сбитый вертолет Ка-52

Летчик-инструктор подчеркнул, что за прошедшие сутки ВСУ удалось сбить еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Это одна из самых мощных машин, имеющихся у россиян. В общем, у них есть целая линейка таких вертолетов с стреляющими на дальнее расстояние ракетами.

ВСУ научились сбивать эти вертолеты. Наша разведка может заходить в тыл врага на глубину до 10 км. С этого расстояния удается сбивать эти вертолеты. Конечно, будь у нас самолеты F-16, то делать это было бы гораздо проще, но приходится работать как есть.

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