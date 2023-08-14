Те, чому Крим має бути звільнений раніше, ніж Донбас у щоденному зведенні з фронту 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше він зазначив, що росіяни використовують усі методи, щоб захистити Кримський міст.
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Крим має бути звільнений раніше, ніж Донбас
Світан зауважив, що звільнення Криму політично ніяк не вплине ні на владу в Кремлі, ні на населення в Росії. Вони, як ті вівці, будуть слухати те, що говорить пастух. Зокрема, ані деокупація Харківщини, ані Херсона ніяк не вплинула на населення Росії.
Крим треба звільнити раніше, ніж Донбас / Скриншот Deep State
Деокуповувати Крим треба з військових цілей. Не можна залишати в тилу російське угруповання. Інакше, якщо спершу працювати на Сході України, то росіяни з Криму можуть повторити свій торішній маневр і зайти в тил.
Рух ЗСУ від Урожайного
За останню добу на мапі Deep State відбулися зміни. Зокрема, за інформацією цього джерела ЗСУ повністю вигнали окупантів з Урожайного. До того ж у цьому нашим військовим допомогли касетні боєприпаси від США. Росіяни відчули всю їхню потужність, коли в зруйнованому ж ними селі, їм ніде було від них сховатися.
Урожайне деокуповано? / Скриншот Deep State
Тепер українська артилерія може діставати до наступного села – Завітного Бажання. Наступний населений пункт на цьому шляху – Старомлинівка, де зосереджена головна лінія оборони росіян. ЗСУ діють дуже грамотно, використовуючи саме артилерію, як головний засіб ураження.
Зведення з фронту від Світана: дивіться відео
Черговий збитий вертоліт Ка-52
Льотчик-інструктор наголосив, що минулої доби ЗСУ вдалося збити ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Це одна з найпотужніших машин, що є в росіян. Загалом, у них є ціла лінійка таких вертольотів з ракетами, що стріляють на далеку відстань.
ЗСУ навчились збивати ці вертольоти. Наша розвідка може заходити в тил ворога на глибину до 10 кілометрів. З цієї відстані вдається збивати ці гелікоптери. Звісно, якби в нас були літаки F-16, то робити це було б набагато простіше, але доводиться працювати як є.
Новини Криму: останні події
- До Кримського мосту кілька разів завітала "бавовна". Росіяни продовжують його ремонтувати, зокрема, в мережі з'явились кадри того, як окупанти лагодять його.
- На Кримському мосту 14 серпня окупанти знову перекрили рух. Зокрема, там ще й оголосили повітряну тривогу.
- Крім того, кримські партизани показали, де на аеродромі біля Джанкоя розташована військова техніка окупантів. Отже, скоро й там можна чекати "бавовну".