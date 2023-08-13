Крім того, на кадрах можна побачити, яка саме частина мостового переходу зазнала найбільшого ураження. На знімках також можна побачити, як на Кримському мосту працює російська техніка.

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Як відбувається ремонт на Кримському мосту

На знімках можна побачити, як функціонував міст у різні інтервали часу. Зокрема, ці фото були зроблені 30 липня, а також 4 та 13 серпня.

Супутник показав, що роботи на мостовому переході тривають доволі повільно. Окупанти також не поспішають відновлювати мостовий перехід після кількох пошкоджень на ньому та не просуваються у цьому напрямку.

Як триває ремонт на Кримському мосту / Відео з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Також на знімках можна виявити, що залізниця на Кримському мосту не функціонує. Принаймні там не видно, як рухаються потяги.

Водночас автомобільний мостовий перехід працює з обмеженнями, а рух транспорту здійснюється лише неушкодженою дорогою.

Наостанок варто зазначити, що окупанти намагаються приховати серйозні пошкодження на Кримському мосту. Крім того, достеменно невідомо, коли саме росіяни зможуть завершити всі роботи на мостовому переході, попри обіцянки зробити це до вересня 2023 року.

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