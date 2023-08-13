Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що жителі окупованого півострова могли чути виліт ракет ППО з труб, бо це дуже гучно. Також, вибухи в районі Керченського мосту прокоментували й у Повітряних силах ЗСУ.

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Вибухи біля Кримського мосту

Світан зазначив, що задимлення в районі Кримського мосту – це дійсно могла бути димова завіса від росіян. Вони використовують усі засоби, щоб захистити цей об'єкт. Крім того, тепер постійно, коли вони будуть фіксувати рух дронів чи інших повітряних об'єктів у бік мосту, вони перекриватимуть рух на ньому.



Кримський міст / Скриншот Deep State Map

Окупанти наголошували, що ЗСУ вдарили по мосту ракетами С-200. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що це дійсно можливо. Свого часу модифікація радянської ракети Х-35У перетворила її в "Нептун", що затопив крейсер "Москва", те ж саме українці могли зробити й з ракетою С-200, підвищивши її точність.

Інша "бавовна" в Криму

Крім того, "бавовна" завітала до Новоозерного на окупованому півострові. Військовий експерт підкреслив, що це вдала робота наших спецслужб, як-от СБУ, ГУР і СЗР. Дрони, які атакують Крим, легко проходять оборону росіян. Фактично ми можемо дістати до кожного військового об'єкту на території Криму.



"Бавовна" біля Новоозерного / Скриншот Deep State Map

Про наслідки "бавовни" в Новоозерному дізнаємось дещо пізніше. Однак уже зараз можна говорити, що там десятки та сотні поранених і ліквідованих росіян. Крім того, окупанти й самі можуть знищувати свою техніку, випускаючи протиракету по наших дронах, яка може впасти на військові об'єкти сама.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Дії ЗСУ біля Роботиного та Вербового

Росіяни кинули "Ахмат" протистояти ЗСУ в районі Роботиного, а також частини десантних військ. Однак наші війська грамотно діють, не заходячи в Роботине, а обходячи його. Цю ділянку фронту не можна називати Мелітопольський чи Бердянським напрямком, адже завдання – вийти на узбережжя Азовського моря.



Фронт на Запоріжжі / Скриншот Deep State Map

ЗСУ нині врахували свої помилки, тактику ворога й діють малими броньованими групами. Загалом робота тут почалась раніше, а тому й результати найпомітніші з-поміж усіх напрямків. Росіяни вже залучають резерви. Тому наші війська повільно, але впевнено просуваються.

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