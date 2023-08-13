Вбивство сталося вночі 12 серпня. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Криму окупант застрелив контрактника з Москви
За даними росЗМІ, контрактник з Москви – Олексій Л. – зайшов на територію, не назвав пароль охороні і не відреагував на попереджувальні постріли.
На одній із позицій неподалік села Почесне на караулі стояв 45-річний рядовий із Красногорська Руслан М.
Олексій Л. зайшов на позицію російських солдатів і рядовий його побачив. Він запитав пароль, але той не відповів. Після цього Руслан М. зробив два постріли у повітря, але чоловік продовжував рух. Тоді був вистріл на ураження.
Згодом виявилось, що загиблий був товаришом по службі Руслана М. із тієї ж військової частини.
Наразі відповідні матеріали передали до військово-слідчого відділу Росії.
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, раніше у військовій частині Підмосков'я вбили інженера. За попередніми даними, його застрелив товариш по службі. Тіло загиблого інженера знайшли у приміщенні автомобільної служби військової частини. Чоловік був убитий пострілом у голову. Згодом знайшли і вбивцю – ним виявився бортовий технік вертольота.
- Під Курськом військовослужбовець саперного полку 36-річний Андрій Федулов застрелив свого побратима 30-річного Івана Абрамова. Вбивство сталось на автобусній зупинці неподалік школи. За попередньою інформацією, Федулов вистрілив у голову побратима з автомата Калашникова. Останній загинув на місці. Причини наразі невідомі, однак попередня версія військового слідства каже, що це було "необережне поводження зі зброєю".
- До речі, на Півдні України між окупантами виникли розбіжності, внаслідок чого загинув російський офіцер. Він став жертвою свого товариша по службі, який вирішив здатися в український полон.