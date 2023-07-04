Російські офіцери влаштували стрілянину під тимчасово окупованим Мелітополем. Російському офіцеру довелося застрелити товариша по службі, щоб здатися у полон зі своїми підлеглими.
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Стрілянина між російськими офіцерами сталася під Мелітополем
Місцеві ЗМІ, описуючи деталі розправи одного офіцера над іншим, пишуть, що група мобілізованих з приблизно 90 осіб зазнала серйозних втрат унаслідок українського обстрілу.
Після цього командир вирішив зберегти життя людей і здатися в полон. Однак проти виступив інший офіцер, підрозділ якого був поруч.
Унаслідок суперечки між двома командирами виникла перепалка, яка переросла в перестрілку. Військовому, який вирішив зберегти життя своїх підлеглих, вдалося вбити іншого офіцера.
Місцевий ресурс інформує, що окупанти нібито вже здалися в полон України. Посилаючи на дані Генштабу ЗСУ, ресурс інформує, що обмінний фонд України поповнився 53 окупантами.
Втім, у Генштабі ЗСУ офіційно поки не підтверджували події під Мелітополем та взяття у полон російських військових.
Російські полонені розказали про "тяжке життя" в армії
- У полон до України потрапив російський зек Олександр Бурдигін, який воював у лавах окупантів. Його схопили в полон на Запорізькому напрямку.
- Полоненого завербувала ПВК "Вагнера". Зеку обіцяли вигідний контракт, мовляв, спишуть судимість. Полонений потрапив до підрозділу "Шторм Z" у третю роту 29 армії.
- Він розповів, що пішов воювати тому, що не хотів сидіти за ґратами. За його словами, більшість з тих, хто пішов на фронт, не повернулися.
- Російський полонений зазначив, що командування обманювало окупантів і продавало гуманітарну допомогу. Бурдигін каже, що, коли прибув на фронт, зрозумів, що це був "квиток в один кінець".
- Інший російський полонений Віталій Козловський розповів, що російські військові здатні завдавати ударів по своїх, коли того вимагають обставини бою.
- Сили оборони України взяли окупанта Козловського у полон на Бахмутському напрямку. За словами окупанта, у Збройних Сил України "все технічно відпрацьовано та забезпечено".