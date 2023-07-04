Російські офіцери влаштували стрілянину під тимчасово окупованим Мелітополем. Російському офіцеру довелося застрелити товариша по службі, щоб здатися у полон зі своїми підлеглими.

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Стрілянина між російськими офіцерами сталася під Мелітополем

Місцеві ЗМІ, описуючи деталі розправи одного офіцера над іншим, пишуть, що група мобілізованих з приблизно 90 осіб зазнала серйозних втрат унаслідок українського обстрілу.

Після цього командир вирішив зберегти життя людей і здатися в полон. Однак проти виступив інший офіцер, підрозділ якого був поруч.

Унаслідок суперечки між двома командирами виникла перепалка, яка переросла в перестрілку. Військовому, який вирішив зберегти життя своїх підлеглих, вдалося вбити іншого офіцера.

Місцевий ресурс інформує, що окупанти нібито вже здалися в полон України. Посилаючи на дані Генштабу ЗСУ, ресурс інформує, що обмінний фонд України поповнився 53 окупантами.

Втім, у Генштабі ЗСУ офіційно поки не підтверджували події під Мелітополем та взяття у полон російських військових.

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