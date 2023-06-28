Бурдигін Олександр поповнив український обмінний фонд – його схопили в полон на Запорізькому напрямку. Він розповів, що пішов воювати тому, що не хотів сидіти за ґратами. Проте він не очікував, що на фронті буде так страшно. Про це пише 24 Канал.
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Ті, кому вдається повернутися, в основному без кінцівок
Він розповів, що в таборі, в якому він був, забирати ув'язнених приїжджали ПВК "Вагнера". За словами Бурдигіна, вони одразу казали, що "якщо ти йдеш, то йдеш на удачу, але в основному це квиток в одну сторону, тому що всіх кладуть".
Також він переказав слова тих, хто вийшов з в'язниці раніше та пробув на фронті пів року.
Кажуть: 90 "забрали", 10 повернулись. Хто без ноги, хто без руки,
– розповів він.
Втрати ворога на фронті колосальні
- За минулу добу, 27 червня, захисники ліквідували ще 930 російських загарбників. Таким чином загальна кількість втрат Росії від початку повномасштабного вторгнення зросла до 227 100.
- 27 червня Головний сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус записав відео з російського окопу. Він розповів, що захисникам вдалося далеко та глибоко просунутись. Маркус додав, що в окопі зараз багато російських трупів.
- 26 червня стало відомо, що в місто Чистякове Горлівського району прилетіло в тил окупантів, а саме на полігон. Приліт по полігону у Чистяковому був фактично першим за 9 років російської окупації.
- Натомість впродовж 25 червня росіяни втратили 4 роти вбитими і пораненими на Таврійському напрямку.