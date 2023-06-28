Бурдигін Олександр поповнив український обмінний фонд – його схопили в полон на Запорізькому напрямку. Він розповів, що пішов воювати тому, що не хотів сидіти за ґратами. Проте він не очікував, що на фронті буде так страшно. Про це пише 24 Канал.

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Ті, кому вдається повернутися, в основному без кінцівок

Він розповів, що в таборі, в якому він був, забирати ув'язнених приїжджали ПВК "Вагнера". За словами Бурдигіна, вони одразу казали, що "якщо ти йдеш, то йдеш на удачу, але в основному це квиток в одну сторону, тому що всіх кладуть".

Також він переказав слова тих, хто вийшов з в'язниці раніше та пробув на фронті пів року.

Кажуть: 90 "забрали", 10 повернулись. Хто без ноги, хто без руки,

– розповів він.

Втрати ворога на фронті колосальні