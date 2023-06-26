Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Крім того, у мережах поширили фото з місця події, пише 24 Канал.
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Приліт у Чистяковому
Зазначимо, що окупанти перейменували місто у 2016 році. Тепер воно має назву Торез.
На світлині можна побачити, що внаслідок прильоту у небо піднялась хмара чорного диму. Наразі окупаційна влада ніяк не коментувала цю ситуацію.
У Чистяковому прилетіло на полігон / Фото з соцмереж