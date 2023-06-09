Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, після того як в Україні з’явились РСЗВ HIMARS з ракетами, які здатні бити на 50-70 кілометрів, окупанти перетягнули свої бази в Луганськ та Донецьк, де розташовано багато великих промислових підприємств.

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У Луганську кожне підприємство, як тилова база для росіян

Луганськ, який розташований за 120 кілометрів від лінії фронту тривалий час залишався в недоступності для наших Сил оборони. Тому, коли в Україні з’явились далекобійні ракети, то почались регулярні вибухи у Луганську.

"У цьому місті майже кожне підприємство – це підприємство гірничо-металургійного комплексу, а це означає станки, металообробка, рампи, під’їзні шляхи, закриті бокси, тобто все те, що треба армії для виконання тилових функцій", – зазначив Світан.

Роман Світан про регулярні прильоти по тимчасово окупованих територіях: дивитись відео

Українська розвідка визначає пріоритетні цілі

Він додав, що українська розвідка знаходить ці об’єкти, визначає окремі цехи, де може ремонтуватись російська техніка, або знаходяться боєприпаси, після чого ставлять геомітки, на які націлюються ракети.

Зараз такі геомітки ставлять у Донецьку біля великих військових об’єктів. Цей процес вже почався. Сьогодні, за словами Світана, відпрацювали ракетами по підрозділу "Ахмат" – знищено роту окупантів.

Що відомо про вибухи на тимчасово окупованих територіях