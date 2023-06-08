Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, передає 24 Канал. Після серії вибухів у містах, окупанти повідомили про роботу ППО.

Увага ЗСУ займають панівні висоти під Бахмутом, невдалі наступи росіян: карта боїв за 8 червня

У небі видно чорний стовп диму

"В окупованому місті пролунало кілька вибухів, піднімається чорний дим", – йдеться у повідомленні.

З різних районів міста видно клуби диму, зокрема в районі тепловозобудівного заводу.

В Луганську прогриміли вибухи: відео

Також у мережі публікують світлини з Луганська.



В окупованому Луганську "бавовна" / Фото з телеграм-каналів



Стовп чорного диму у Луганську видно з різних куточків міста / Фото з телеграм-каналів

У Луганську зник зв'язок

Пропагандисти також заявили, що над містом нібито пролетіли ракети.

"Щонайменше 4 ракети прилетіли по росіянах у Луганську", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у місті зник мобільний зв'язок.

Куди могло прилетіти

Український журналіст Денис Казанський повідомив, що удар стався по військовій базі Російської армії у Луганську.

Окупанти ж звісно переконують, що збили усі ракети. Однак, як видно у відео, які поширюють з місця подій очевидці, це зовсім не так. Чорний густий дим не характерний роботі ППО, це дим від прильоту. Тож, дуже ймовірно, що приліт таки по військовій базі окупантів у Луганську.

У Луганську приліт: відео

У Донецьку працює ППО

Відразу після повідомлень про вибухи в окупованому Луганську, прогриміли вибухи й в окупованому Донецьку. Зазначають, що причина вибухів – робота ворожої ППО.

В Донецьку відпрацювало вороже ППО / Фото з телеграм-каналів