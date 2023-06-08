Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, передає 24 Канал. Після серії вибухів у містах, окупанти повідомили про роботу ППО.
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У небі видно чорний стовп диму
"В окупованому місті пролунало кілька вибухів, піднімається чорний дим", – йдеться у повідомленні.
З різних районів міста видно клуби диму, зокрема в районі тепловозобудівного заводу.
В Луганську прогриміли вибухи: відео
Також у мережі публікують світлини з Луганська.
В окупованому Луганську "бавовна" / Фото з телеграм-каналів
Стовп чорного диму у Луганську видно з різних куточків міста / Фото з телеграм-каналів
У Луганську зник зв'язок
Пропагандисти також заявили, що над містом нібито пролетіли ракети.
"Щонайменше 4 ракети прилетіли по росіянах у Луганську", – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що у місті зник мобільний зв'язок.
Куди могло прилетіти
Український журналіст Денис Казанський повідомив, що удар стався по військовій базі Російської армії у Луганську.
Окупанти ж звісно переконують, що збили усі ракети. Однак, як видно у відео, які поширюють з місця подій очевидці, це зовсім не так. Чорний густий дим не характерний роботі ППО, це дим від прильоту. Тож, дуже ймовірно, що приліт таки по військовій базі окупантів у Луганську.
У Луганську приліт: відео
У Донецьку працює ППО
Відразу після повідомлень про вибухи в окупованому Луганську, прогриміли вибухи й в окупованому Донецьку. Зазначають, що причина вибухів – робота ворожої ППО.
В Донецьку відпрацювало вороже ППО / Фото з телеграм-каналів