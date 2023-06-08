Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Російські військові наступали відразу на чотирьох напрямках.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Де ще наступають росіяни

Росіяни наступали в районі Веселого

Мапа боїв в районі Авдіївки

Карта боїв у Мар'їнці

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони знищують загарбників

  • Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.