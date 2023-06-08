За прошедшие сутки
произошло 30 боевых столкновений. Российские военные наступали сразу на четырех направлениях.
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