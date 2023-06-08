За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Российские военные наступали сразу на четырех направлениях.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

Карта боев на Бахмутском направлении

Где еще наступают россияне

Россияне наступали в районе Веселого

Карта боев в районе Авдеевки

Карта боев в Марьинке

Какая ситуация на других участках фронта

Силы обороны уничтожают захватчиков

  • Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
  • За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника.