Наши отважные воины продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Тем временем оккупационные войска перешли к обороне.
Смотрите также Вчера был успешный день, – Маляр о продвижении ВСУ по нескольким направлениям
ВСУ наступают, оккупанты обороняются
За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров,
– отметила заместитель министра обороны.
Анна Маляр заметила, что на этом направлении оккупанты перешли к обороне. Агрессор пытается удержать занимаемые позиции.
"В настоящее время враг взимает свои резервы на это направление с глубины для защиты", – добавила Маляр.
Также рассказала, что боевики ЧВК "Вагнера" остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия России. Враг задействует десантно-штурмовые отряды.
Кроме того, заместитель Резникова пояснила, что так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в частности, благодаря заранее подготовленным укреплениям.
Вся местность вокруг – это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заранее силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально,
– подчеркнула Маляр.
Читайте также Россияне взорвали Каховскую ГЭС: чем это может угрожать ЗАЭС и наступления ВСУ
Враг теряет позиции под Бахмутом
Заметим, что утром 7 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ обнародовал видео мощной работы 3 ОШБр на Бахмутском направлении.
Генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул: "Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом".