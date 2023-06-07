Наші відважні воїни продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Тим часом окупаційні війська перейшли до оборони.
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ЗСУ наступають, окупанти обороняються
За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів,
– зазначила заступниця міністра оборони.
Ганна Маляр зауважила, що на цьому напрямку окупанти перейшли до оборони. Агресор намагається утримати займані позиції.
"Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту", – додала Маляр.
Також розповіла, що бойовики ПВК "Вагнера" залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія Росії. Ворог задіює десантно-штурмові загони.