Наші відважні воїни продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Тим часом окупаційні війська перейшли до оборони.

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ЗСУ наступають, окупанти обороняються

За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів,

– зазначила заступниця міністра оборони.

Ганна Маляр зауважила, що на цьому напрямку окупанти перейшли до оборони. Агресор намагається утримати займані позиції.

"Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту", – додала Маляр.

Також розповіла, що бойовики ПВК "Вагнера" залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія Росії. Ворог задіює десантно-штурмові загони.