80 років тому радянські військові підірвали ДніпроГЕС, щоб зупинити гітлерівську армію. Згодом, німці й самі використовували тактику "випаленої землі". 24 Канал пояснює, як Росія використовує та поціновує варварські методи віками, а також чому підрив Каховської ГЕС підпадає під визначення воєнний злочин.

До теми Росіяни підірвали Каховську ГЕС: чим це може загрожувати ЗАЕС і наступу ЗСУ

Хто підірвав Каховську ГЕС

Підрив споруди було здійснено зсередини. За інформацією української розвідки, це зробили військові 1 батальйону 205 мотострілкової бригади ЗС РФ (росіяни контролюють ГЕС з перших годин вторгнення 24 лютого 2022 року).

Нині Росія в паніці намагається перекласти провину за теракт на Україну та розповідає про нібито обстріли об'єкту. Втім, це брехня – жодних обстрілів не було (це підтверджують як ЗСУ, так і численні свідки серед місцевого населення, які говорять лише про один вибух).

Зверніть увагу! Ані "Вільха", ані HIMARS одним пострілом зробити підрив такого масштабу не здатні, це доводять результати обстрілів минулого року, коли ювелірна робота ЗСУ вивела з ладу міст на Каховській ГЕС та унеможливила евакуацію техніки окупантів, натомість сама гребля залишилась неушкодженою.



На думку OSINT-дослідників InformNapalm, за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5 – 10 кілотонн.

Дамоклів меч – світ не почув Україну в 2022

Про загрозу підриву Каховської ГЕС почали говорити ще восени 2022 року, коли росіяни тікали з Херсонщини. Налякані окупанти підривали перед ЗСУ мости та дамби, кидали техніку та живу силу. Тоді про ризик підриву і його катастрофічні наслідки відкрито говорила українська влада. Зокрема, президент Зеленський закликав світову громадськість, звертаючись до Європейської Ради, не допустити злочину.

Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати,

– наголошував президент у зверненні до Європейської Ради, 20 жовтня 2022 року.

За його словами, це і є справжнім ставленням Росії до українського Криму. А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою.

На жаль, світ тоді не почув пересторогу українського президента й не направив на Каховську ГЕС спостережну місію, на об’єкт не повернули українських працівників. Так, ГЕС залишилась у повній владі "мавп з гранатами" та автоматами, які зробили свою чорну справу 6 червня 2023 року.

Чому це воєнний злочин: яку тактику сповідує Росія

Російський теракт 6 червня 2023 року має всі ознаки воєнного злочину і порушує одразу кілька статей Женевських конвенцій.

Там, зокрема, вказано прямі заборони обстрілів цивільної інфраструктури та населення, а також нараження мирного населення на техногенні та екологічні катастрофи, що можуть бути наслідком руйнування об'єктів, які несуть підвищену небезпеку (Протокол про захист жертв міжнародних збройних конфліктів).

Прямо про це говорить, наприклад, стаття 56 Протоколу (І) до Женевських конвенцій 1949 року — захист установ і споруд, що містять небезпечні сили.

Зазначимо, що підрив ГЕС не лише створює ризик підтоплення понад 80 населених пунктів, де проживають десятки тисяч людей, але й несе пряму загрозу Запорізькій атомній електростанцій (ЗАЕС), яка теж наразі захоплена росіянами і внаслідок теракту втратить воду для охолоджувальних басейнів (за оцінками експертів, з охолодженням ЗАЕС можуть початися значні проблеми вже за 4 – 5 тижнів).

Для росіян тут нічого нового – окупанти системно порушують Женевські конвенції та усі можливі правила війни. Це дає всі підстави вважати, що Росія здійснює в Україні відкритий геноцид.

Зверніть увагу! Згідно Женевської конвенції (стаття 56 Додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення. Фактори такого руйнування фактично ідентичні ядерному вибуху окрім радіаційного забруднення: Евакуація населення, руйнування підприємств і об'єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти).

Руйнування об'єктів водопостачання , каналізації, електропостачання ,коллапс продуктової і медичної логістики.

Забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.

Найстрашніше, що Росія ще восени минулого року оголосила окуповані українські території своєю територією. Тобто, згідно власного законодавства, чинить воєнні злочини на теренах, які називає Росією.

Історія повторюється: Путін сповідує тактику Гітлера, Сталіна та ІДІЛ

Підрив росіянами Каховської ГЕС має численні історичні паралелі. Ймовірно, першим на думку спадає інший російський теракт у цьому ж регіоні. 18 серпня 1941 року радянська армія підірвала греблю ДніпроГЕС, намагаючись чи то зупинити наступ німців, чи то просто зруйнувати збудований американськими інженерами стратегічний об'єкт.



Підірвана в серпні 1941 року ДніпроГЕС без евакуації населення, в результаті чого, за деякими даними, загинули тисячі людей / фото memorua.org

Наслідки підриву ДніпроГЕС були жахливим та страшними. Проте, не для німців. Внаслідок вибуху і підняття води загинули кілька тисяч бійців Червоної Армії та місцевих мешканців (історики говорять про близько 3 тисячі загиблих), яких ніхто не попередив про підрив.



Підрив Дніпровської ГЕС 1941 року очима ілюстратора Berliner Illustrierte Zeitung, березень 1942 року

Натомість на успіхи Вермахту це жодним чином не вплинуло. Схоже, німці навіть не зазнали втрат. Також не було 100 000 втрат і 20-метрової хвилі, яка нібито дійшла до Херсону (це все вигадки журналістів-хайпожерів 90-х років минулого століття).



Німецькі військовослужбовці біля ДніпроГЕС, яку підірвала радянські військові 18 серпня 1941 року



Підірвана гребля / фото memorua.org

Підрив ДніпроГЕС – типова практика для Червоної Армії, яка відтворювала, за наказом Сталіна та його кліки, так звану "скіфську тактику", що принесла успіх згаданим скіфам під час вторгнення перського царя Дарія, Петру Першому у війні зі шведами та Кутузову під час війни з Наполеоном у 1812 році.



Для Сталіна вона полягала у варварському знищенні історичного центру Києва (операція "Вогняний смерч" вересня 1941 року) та масових підривах індустріальних гігантів на сході України, за побудову яких віддали свої життя мільйони українців – жертв Голодомору.





Навіть гітлерівські військові були шоковані варварством СРСР / архівне фото

До тактики "випаленої землі" за кілька років по тому вдадуться й нацисти.

У березні 1945 року Гітлер наказує міністру озброєнь і боєприпасів Альберту Шпеєру (фактичному прем'єру) розпочату план "Нерон" (за іменем римського імператора, який наказав спалити Рим, – 24 Канал).

Що передбачав план "Нерон" Негайне знищення всіх військових споруд, споруд транспорту, зв'язку, промисловості та постачання, продовольчих складів, а також речових цінностей, що перебувають на території Рейху і які неможливо було вивезти.

Якщо війна буде програна, нація також загине. Це її неминуча доля. Немає необхідності займатися основою, яка буде потрібна народу, щоб продовжувати найпримітивніше існування,

– Альфред Шпеєр цитує Гітлера на Нюрнберзькому процесі.

Шпеєр наказ Гітлера, до речі, саботував, чим врятував своє життя (отримав 20 років, згодом вийшов на волі та помер власною смертю) та життя мільйонів німців.



Рейхсміністр Шпеєр / фото Bundesarchiv

Якщо згадувати вже сучасну історію, то до тактики "випаленої землі" вдавався іракський диктатор Саддам Хусейн, який підпалював нафтові родовища, маючи не меті не пустити до багатств ворогів, а також закрити димом від пожеж небо для натівських ВПС.

В обох випадках цілей своїх диктатор на досяг і програв, хоча наслідки екологічної катастрофи держави Перської затоки відчувають навіть донині.



Горіння нафтових свердловин у Кувейті, підпалених під час відступу іракських військ під час війни в Перській затоці, 1991 рік / фото US Army, Tech. SGT Perry Heimer

Сучасні колеги Путіна – бойовики ІДІЛ – також відзначаються варварськими діями. Вони неодноразово підтривали дамби на Євфраті та інших річках, підпалювали нафтові свердловини тощо. Стратегічної переваги це їм не дало жодної, натомість вони отримали репутацію варварів, з якими неможливо вести жодних переговорів.

Важливо Катастрофічний, реалістичний і ймовірний: 3 сценарії підтоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС

По цьому шляху нині йде Росія і досягла значних "успіхів". Втім, вони більше схожі на постріли в ногу.

Чи допоможе підрив Каховської ГЕС Росії

Автор популярного телеграм-каналу "Миколаївський Ваньок" та очільник Миколаївської ВЦА Віталій Кім вказують, що росіяни, схоже, не планували повний підрив ГЕС, а натомість хотіли спровокувати частковий. Схоже, на меті окупанти мали план "змити" бійців ССО ЗСУ, які вже встигли закріпитись на численних дніпровських островах і встановили вогневий контроль над позиціями росіян.

Натомість вибух повністю зруйнував ГЕС та дамбу і спричинив неконтрольований витік води. Як наслідок, повінь пішла як на звільнений від росіян правий берег, так і на досі окупований лівий.

Для багатьох окупантів "криворукість" їхніх побратимів стала сюрпризом – під водою опинилися техніка та оборонні позиції, які вони встигли накопати за 16 місяців.

Велика вода спричинила значну паніку в окупантів: їм тепер доведеться відходити і відводити артилерію вглиб, а це означає, що вони втратять можливість обстрілювати позиції ЗСУ та звільнені населені пункти.

Також "велика вода" не зупинить український контрнаступ, адже, швидше за все, Херсонська область не буде місцем головного удару. Втім, тепер для ЗСУ на цьому театрі воєнних дій з'являються нові перспективи.

Фактично вимальовується ситуація, що Росія при спробі "змити" позиції ССО на дніпровських островах знесла свою ж щільно укріплену і заміновану першу лінію оборони і створила для ЗСУ "майже" сухопутний коридор наступу на лівий берег Дніпра.

Але найстрашніше для росіян не це. За весь час вторгнення вони розповідали, що досягли важливої цілі – відновили безперебійне водопостачання тимчасово окупованого Криму.

Нині ж вони своїми власними руками перебили водну артерію та залишили Крим без єдиного джерела питної води. Таким чином, цим терактом Росія значно погіршила власне становище не лише на правому берегу Дніпра в Херсонській області, але й в Криму.

Виправити цю ситуацію Росія вже не зможе – Каховська дамба вже повністю під водою і не підлягає відновленню.

Втім, Росія матиме шанс долучитись до відновлення, але вже після української перемоги. За відновлення Росія сплатить репараціями та ціною майбутнього кількох поколінь своїх громадян.

Якою має бути реакція світу

Російський теракт у Каховці спровокував екологічну і техногенну катастрофу. Світ вкотре побачив, хто такі росіяни та на що вони здатні.

Це був потужний сигнал усім тим в світі, хто досі говорить про якісь мирні переговори з терористами на їх умовах. Також це сигнал до посилення допомоги Україні і більш рішучих дій щодо Росії.

До теми "Зброя масового знищення та воєнний злочин": світ шокований підривом Каховської ГЕС

Світ більше не має святкувати "День російської мови" (як це роблять в ООН), натомість має поставити питання про доцільність існування російського політичного режиму – до "мавпи" з найбільшим у світі ядерним арсеналом не має бути ніяких сантиментів. Інакше теракт на Каховській ГЕС буде не останнім.