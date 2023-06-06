У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського пояснили, що за ймовірним сценарієм, при прориві дамби Каховської ГЕС узбережжя правого берега Дніпра постраждає у 8 разів менше, ніж ліва частина берега. Варто зазначити, що саме Лівобережжя окуповане росіянами.

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Що відомо про три ймовірні наслідки підтоплення

Загальна площа затоплення сягає 1 126 кілометрів квадратних. Повністю або частково у зоні ураження може опинитися сотня населених пунктів!

– заявили науковці, описуючи ймовірний сценарій.

Фахівці додали, що з великих населених пунктів затопить прибережну частину Херсону.

Сценарії ймовірних наслідків підриву Каховської ГЕС науковці ННЦ "Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку" КПІ підготували ще в жовтні 2022 року. Науковці заявили, що є три сценарії затоплення.

Катастрофічний сценарій можливий виключно в теорії, адже показує максимальну зону затоплення в результаті одномоментного повного знищення дамби Каховської ГЕС.

В реальних умовах вірогідність його виникнення – менш як 4 %. Його реалізації заважатимуть:

чинники формування морфометричної структури басейну гирла Дніпра;

максимально можливий об'єм води із Каховського водосховища. Тобто води з водосховища не вистачить покрити таку велику площу.



Найгірші наслідки затоплення ГЕС / Карта КПІ

Реалістичний сценарій – вірогідність його виникнення 15%. Він враховує максимально можливий об'єм води з Каховського водосховища, який може затопити території.



Реалістичний сценарій затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС/ Карта КПІ

Ймовірний сценарій — передбачає сильне руйнування тільки частини дамби Каховської ГЕС, тобто 30 – 60 % від повної конструкції. Це призведе до значно меншої руйнівної хвилі – до 3,5 метра та меншого витоку води в одиницю часу. Це дозволить низці факторів значно стримати можливе просування води по території та зменшить максимальну площу, яка може бути затоплена при прориві.

Вірогідність його виникнення 80%. Якщо такий сценарій здійсниться, то:

максимальне охоплення затопленої території наступить через 3 – 5 днів, в залежності від пори року. Взимку або при сильних дощах – це 3 дні, при теплій погоді – за 5 днів;

Правий берег Дніпра постраждає у 8 разів менше, ніж Лівобережжя;

загальна площа, яка може бути потенційно вкрита водою (разом з річищем та гирлом Дніпра) сягає 1 126 кілометрів квадратних;

мінімальна ширина затопленої смуги території сягає – 2,3 кілометра біля самої ГЕС, максимальна – 23 кілометри біля гирла річки;

ширина максимальної не суцільної смуги затоплення (з елементами незатоплених територій у середині зони) – 38 кілометрів.

Окрім частини Херсона, під водою можуть опинитись Олешки та Гола Пристань.

Частково може затопити Олександрівку, Широку Балку, Софіївку, Виноградне та інші зазначені на карті населені пункти,

– заявили фахівці.

За їхніми даними, рівень води, який може затопити ці населені пункти може коливатися. Залежно від ступеня руйнування дамби може становити від декількох десятків сантиметрів до 1,5 метра і подекуди більше.

Миколаїв може затопити на понад 1 метр тільки у випадку реалізації катастрофічного сценарію. Згідно з ймовірною моделлю, Миколаїв не затопить.



Ймовірний сценарій затоплення внаслідок затоплення Каховської ГЕС / Карта КПІ

Важливо! Науковці пояснили, що внаслідок аналізу встановили, – з підривом Каховської ГЕС пов'язаний надзвичайно високий рівень небезпеки. Так, повністю або частково у зоні ураження можуть опинитися 99 населених пунктів, з них 40 – зазнають значних затоплень (коли частка території населеного пункту під водою складає понад 45 %).

Що прогнозували іноземні фахівці

Шведський журналіст Ларс Вільдеранг писав для Cornucopia.se, що у випадку моделювання найгіршого випадку руйнування Росією дамби – найбільше затоплення відбудеться на лівому (південно-східному) березі Дніпра. Зокрема, тоді:

хвиля висотою 4 – 5 метрів вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19 годин;

далі – почнеться підйом води вгору по річці Інгулець;

через 4 – 5 днів буде підійматись вода вгору по річці Буг до Миколаєва.

Знесення дамби в Новій Каховці є воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції, але Росія вже систематично порушує Женевську конвенцію під час своєї незаконної війни в Україні,

– ще у жовтні 2022 року зазначали експерти.

Тобто, в найгіршому випадку – це, коли підірвані всі шлюзи, тобто 200 метрів, а вся дамба має довжину 3500 метрів. Якщо Росія знищить 400 або 1800 метрів, то змодельований час, за який вода досягне Херсона, скоротиться майже вдвічі. Також буде більше затоплення.

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Шведська гідрологічна інженерна компанія Dämningsverket писала, що у найгіршому випадку, якщо рівень води в дамбі на 13 метрів вище рівня Дніпра нижче за течією, і якщо прорив дамби протягом години розширюється до приблизно 200 метрів пролому в дамбі, то:

коли хвиля досягне Антонівського мосту, її висота становитиме 4 – 5 метрів;

хвилі знадобиться орієнтовно 19 годин, щоб досягти Херсона;

затоплення буде набагато сильнішим на лівому боці Дніпра;

більша частина Херсона не буде затоплена, але гавань і причальні споруди, включаючи острів на півдні міста, будуть затоплені.

Окрім цього, вода затопить декілька менших міст і сіл по обидва боки Дніпра. Коли хвиля дійде до них, це може бути дуже небезпечно і призвести до людських жертв. Також:

підніметься рівень води в річці Інгулець;

через 4 – 5 днів хвиля підніметься по річці Буг аж до Миколаєва;

пік змодельованого потоку досягне 14 000 кубічних метрів води на секунду. До порівняння, середній потік Ніагарського водоспаду – 2 400, Дніпра 1 670. З часом потік зменшуватиметься.

Проте фахівці зазначають, що ця модель є найгіршим варіантом і спрощенням реальності, як і всі моделі. Реальність буде дещо іншою, якщо Росія вдасться до цього воєнного злочину.

Що ще говорять про наслідки підриву Каховської ГЕС

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів в ефірі телемарафону, що найгірші варіанти, про імовірність яких повідомляли деякі "експерти", не здійснилися.

Деякі найгірші прогнози не здійснилися. Ми не маємо цунамі, яке пророкували деякі, так скажемо, "спеціалісти". Але вода підіймається,

– заявив Самойленко.

За його словами, мешканцям сіл неподалік від ГЕС доведеться евакуюватися. За його словами, спад води буде після першої доби й тоді влада буде бачити ситуацію.