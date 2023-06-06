Так, Кінбурнський півострів може стати островом. В ОВА детальніше розповіли про наслідки підриву ГЕС.
Важливо Відновленню не підлягає: Каховська ГЕС повністю зруйнована підривом зсередини
Кінбурнський півострів тимчасово може стати островом
Як розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, попередньо, підтоплення Кінбурнської коси не буде. Однак, може підтопити дорогу і тимчасово півострів стане островом.
Глава регіону закликав людей не панікувати.
Без паніки. Працюємо в тісній співпраці з херсонськими колегами,
– наголосив Кім.
Все, що відомо про підрив Каховської ГЕС
- Підрив дамби Каховської ГЕС росіяни здійснили зсередини, розповіла Наталя Гуменюк. Вона зазначила, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження. Зокрема, обсяги руйнування великі, тому підйом води може бути високий.
- Речниця ОК "Південь" також уточнила, що це був не ракетний удар.
- Наразі є загроза затоплення до 80 населених пунктів Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС, повідомив Шмигаль. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави.
- ЗМІ зазначають, що біля Каховської ГЕС, яку підірвали російські окупанти, детонують ворожі міни.
- В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
- Дмитро Кулеба назвав підрив росіянами Каховської ГЕС, "мабуть, найбільшою технологічною катастрофою в Європі за десятиліття". Також він додав, що дії окупантів поставили під загрозу життя тисяч мирних жителів.
- В Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
- Зараз Укрзалізниця готує евакуаційний поїзд з Херсону. Відправлення о 12:00.
- На правому березі Херсонщини розгорнуто техногенний штаб в ОВА. Внаслідок підриву Каховської ГЕС в першу чергу постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий.
- В ОВА повідомили, що вода вже пройшла половину шляху. Критично високий рівень очікується близько 11 години.
- Окрім цього, Володимир Зеленський проведе екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.
- Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав підрив Каховської ГЕС черговим воєнним злочином російських терористів.