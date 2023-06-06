Так, Кінбурнський півострів може стати островом. В ОВА детальніше розповіли про наслідки підриву ГЕС.

Важливо Відновленню не підлягає: Каховська ГЕС повністю зруйнована підривом зсередини

Кінбурнський півострів тимчасово може стати островом

Як розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, попередньо, підтоплення Кінбурнської коси не буде. Однак, може підтопити дорогу і тимчасово півострів стане островом.

Глава регіону закликав людей не панікувати.

Без паніки. Працюємо в тісній співпраці з херсонськими колегами,

– наголосив Кім.

Все, що відомо про підрив Каховської ГЕС