Так, Кинбурнский полуостров может стать островом. В ОВА подробнее рассказали о последствиях подрыва ГЭС.

Важно Восстановлению не подлежит: Каховская ГЭС полностью разрушена подрывом изнутри

Кинбурнский полуостров может стать островом

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, предварительно, подтопления Кинбурнской косы не будет. Однако может подтопить дорогу и временно полуостров станет островом.

Глава региона призвал людей не паниковать.

Без паники. Работаем в тесном сотрудничестве с херсонскими коллегами,

– подчеркнул Ким.

Все, что известно о подрыве Каховской ГЭС