Так, в ОП назвали этот случай "экоцидом". Также в ведомстве показали последствия подрыва ГЭС и что там происходит.

Важно Поняв, что натворили, оккупанты сами эвакуируются, – Гуменюк о подрыве Каховской ГЭС

Реакция Офиса Президента

Глава ОП Андрей Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС очередным военным преступлением российских террористов. Он подчеркнул, что сейчас Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО.

Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы,

– отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что такие действия оккупантов несут угрозу для ЗАЭС. В настоящее время власть работает как центральная, так и региональная.

"Безопасность людей сегодня – приоритет. Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне", – добавил глава ОП.

Шокирующие кадры после подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

Подрыв Каховской ГЭС: что известно