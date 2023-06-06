Украинский лидер заявил, что в настоящее время работают все соответствующие службы. Кроме этого, Зеленский созвал заседание СНБО.

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Реакция Зеленского на подрыв ГЭС

По словам президента, российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.

Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину,

– подчеркнул Зеленский.

Он также призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

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