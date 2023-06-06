Украинский лидер заявил, что в настоящее время работают все соответствующие службы. Кроме этого, Зеленский созвал заседание СНБО.
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Реакция Зеленского на подрыв ГЭС
По словам президента, российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.
Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину,
– подчеркнул Зеленский.
Он также призвал распространять только официальную и проверенную информацию.
Зеленский показал последствия подрыва ГЭС: смотрите видео
Все, что известно о подрыве Каховской ГЭС
- Глава ОП Андрей Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС очередным военным преступлением российских террористов. Он подчеркнул, что в настоящее время Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО.
- Виталий Ким рассказал, что Кинбурнский полуостров рискует временно превратиться в остров из-за затопления дороги.
- В ОВА подчеркивают, что через 5 часов вода достигнет критического уровня. В настоящее время началась эвакуация жителей опасных районов.
- Также сообщают, что в Новой Каховке из-за подрыва ГЭС затопило местный зоопарк. Судьба животных, проживающих там, пока неизвестна.
- Выехавший на подконтрольную Украине территорию местный житель Каховки утверждает, что был лишь один взрыв – после этого Каховская ГЭС "посыпалась как карточный дом".
- Ряд населенных пунктов Херсонщины полностью или частично затоплены, сообщила советница председателя ОП Дарья Заровна.
- Вода уже прошла половину пути. Критически высокий уровень ожидается около 11 часов, рассказал глава Херсонского облсовета.
- В Херсоне частично подтапливается микрорайон Корабел. В городе нет критической ситуации.
- К тому же микрорайон Корабел в Херсоне обесточили в целях безопасности, заявил руководитель ГВА Мрочко. Через несколько часов также отключат газоснабжение.
- Кроме того, появилась информация, что, вероятно, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы ГЭС. Пока официальной информации на этот счет нет.