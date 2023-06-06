ПосадовеОлександр Самойленко переконаний, що найгірші варіанти, про імовірність яких повідомляли деякі "експерти", не здійснилися – зокрема, він згадав імовірність цунамі. Про поточну ситуацію в регіоні він розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо ситуацію на Каховській ГЕС

Самойленко підтвердив, що попри підтоплення селищ на півдорозі до Херсону, у самому місті критичної ситуації вдасться уникнути. Цілком імовірно, що буде підтоплений житловий мікрорайон "Острів", проте до цього у Херсоні готові, і ДСНС вже почала роботу.

"Деякі найгірші прогнози не здійснилися. Ми не маємо цунамі, яке пророкували деякі, так скажемо, "спеціалісти". Але вода підіймається", – повідомив Самойленко.

Та ситуація в області залишається непростою – мешканцям сіл неподалік від ГЕС доведеться евакуюватися – до цього закликали в обласній військовій адміністрації. Олександр Самойленко також наголосив на важливості перемістити людей у безпечні місця.

Всі лікарні сьогодні перебувають у дуже готовому режимі, тому паніки немає. І я закликаю, щоб її дійсно і не виникало. Всі служби сьогодні працюють,

– наголосив голова обласної ради.

Він також нагадав і про те, що про можливе замінування Каховської ГЕС президент України повідомляв ще 20 жовтня. Влада Херсонщини була готова до російського акту тероризму.

Які найгірші сценарії прогнозували щодо Каховської ГЕС

Ще у жовтні, після оголошення Зеленським загрози на Каховській ГЕС, були змодельовані кілька сценаріїв, як ж можуть розгорнутися події після російської диверсії. Найгірший з них – підрив усіх шлюзів, тобто 200 метрів дамби. У такому випадку вода досягла би Херсона за дуже короткий час.

Вчені з шведської гідрологічної інженерної компанії припускали, що у випадку підриву дамби утвориться хвиля висотою 4 – 5 метрів, що дійде до Антонівського мосту. Також вчені розрахували, що вода може піднятися річками аж до Миколаєва.

Серед вторинних наслідків підриву – небезпека припинення подачі охолоджувальної води на ЗАЕС.

Нагадаємо, що Каховська дамба захищена законами Женевської конвенції – її руйнування можна вважати зброєю масового знищення та військовим злочином невибіркової дії. Та Росія вже давно довела, що у війні з Україною готова вбивати цивільних та нищити інфраструктуру.

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