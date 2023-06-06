Так, у мікрорайоні Корабел затопило приватні будинки та гаражі. Наразі вода продовжує прибувати.
Важливо Їм не вдасться зупинити Україну, – Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС
У Херсоні знеструмили мікрорайон
Як розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмили з метою безпеки.
Окрім цього, через декілька годин також буде відключено газопостачання.
Голова Херсонської облради Самойленко також підтвердив, що у Херсоні частково підтоплюється мікрорайон Корабел. Однак у місті – немає критичної ситуації.
ЗМІ показали, як виглядає район Нафтогавані у мікрорайоні Корабел Херсона. Затоплено приватні будинки та гаражі. Вода продовжує прибувати.
Що відбувається у мікрорайоні Корабел Херсона: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС 6 червня: що відомо
- За словами президента Володимира Зеленського, російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.
- Очільник ОП Андрій Єрмак назвав підрив Каховської ГЕС черговим воєнним злочином російських терористів.
- Наразі Володимир Зеленський збирає термінове засідання РНБО.
- Місцевий житель Каховки розповів, що був лише один вибух – після цього Каховська ГЕС "посипалася як картковий дім".
- Низка населених пунктів Херсонщини вже повністю чи частково затоплені. Про це повідомила радниця голови ОП Дар’я Зарівна.
- Також з'явилась інформація, що, ймовірно, крім дамби, росіяни підірвали турбіни та генератори ГЕС. Наразі офіційної інформації щодо цього немає.
- В ОП назвали цей випадок "екоцидом". Також у відомстві показали наслідки підриву ГЕС і що там відбувається.
- Зауважимо, що через 5 годин вода сягне критичного рівня. Наразі розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів.
- Наразі підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро.
- Дмитро Кулеба назвав підрив росіянами Каховської ГЕС, "мабуть, найбільшою технологічною катастрофою в Європі за десятиліття". Також він додав, що дії окупантів поставили під загрозу життя тисяч мирних жителів.
- До речі, на правому березі Херсонщини розгорнуто техногенний штаб в ОВА. Внаслідок підриву Каховської ГЕС, у першу чергу, постраждає Лівий берег, оскільки він географічно нижчий, повідомила Наталя Гуменюк.