Так, у мікрорайоні Корабел затопило приватні будинки та гаражі. Наразі вода продовжує прибувати.

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У Херсоні знеструмили мікрорайон

Як розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмили з метою безпеки.

Окрім цього, через декілька годин також буде відключено газопостачання.

Голова Херсонської облради Самойленко також підтвердив, що у Херсоні частково підтоплюється мікрорайон Корабел. Однак у місті – немає критичної ситуації.

ЗМІ показали, як виглядає район Нафтогавані у мікрорайоні Корабел Херсона. Затоплено приватні будинки та гаражі. Вода продовжує прибувати.

Що відбувається у мікрорайоні Корабел Херсона: дивіться відео

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